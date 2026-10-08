Đỗ Hoàng Hên nghỉ thi đấu 3 tháng, nguy cơ bỏ lỡ Asian Cup 2027

CLB Hà Nội xác nhận tiền vệ Đỗ Hoàng Hên cần khoảng 3 tháng để điều trị chấn thương sau FIFA ASEAN Cup 2026, lâu hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu.

Ngày 8/10, CLB Hà Nội cập nhật tình trạng chấn thương của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên sau khi cầu thủ này trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026. Theo thông báo của đội bóng Thủ đô, cầu thủ sinh năm 1994 cần thời gian hồi phục lâu hơn đáng kể so với những đánh giá ban đầu.

“Sau khi kết thúc FIFA ASEAN Cup 2026, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên đã được đội ngũ y tế kiểm tra và đánh giá tình trạng chấn thương. Hoàng Hên được xác định cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục” , CLB Hà Nội thông báo trên trang Facebook chính thức.

Đội bóng Thủ đô cho biết tiền vệ này sẽ tiếp tục được theo dõi, kiểm tra nhằm xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên cần khoảng 3 tháng để điều trị và hồi phục chấn thương. (Ảnh: Hanoi Football Club)

Trước đó, ngày 7/10, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố kết quả kiểm tra chấn thương của các tuyển thủ sau FIFA ASEAN Cup 2026. Theo đó, Đỗ Hoàng Hên bị rách cơ bụng chân trái. Quá trình điều trị có thể kéo dài hơn dự kiến do tiền vệ này từng gặp vấn đề ở đầu gối.

Đỗ Hoàng Hên gặp chấn thương trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Pakistan tại lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Vấn đề thể lực khiến tiền vệ này không thể góp mặt trong trận tranh hạng ba với Malaysia hôm 5/10.

Việc phải nghỉ thi đấu dài hạn là tổn thất đáng kể đối với cả CLB Hà Nội và đội tuyển Việt Nam. Hoàng Hên là một trong những cầu thủ được HLV Kim Sang-sik sử dụng tại FIFA ASEAN Cup 2026, đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức lối chơi và hỗ trợ tấn công.

Với thời gian hồi phục dự kiến kéo dài 3 tháng, tiền vệ sinh năm 1994 nhiều khả năng chỉ có thể trở lại sân cỏ vào tháng 1/2027, nếu quá trình điều trị diễn ra thuận lợi. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ bỏ lỡ nhiều trận đấu của CLB Hà Nội trong giai đoạn cuối năm 2026.

Đáng chú ý, thời điểm Hoàng Hên dự kiến bình phục cũng trùng với giai đoạn diễn ra vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út. Ngay cả khi có thể trở lại tập luyện vào đầu năm sau, tiền vệ này vẫn cần thêm thời gian để lấy lại thể trạng, cảm giác bóng và phong độ thi đấu.

Ngoài Đỗ Hoàng Hên, đội tuyển Việt Nam còn có hai cầu thủ gặp vấn đề về thể lực sau FIFA ASEAN Cup 2026. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau trong trận gặp Philippines ngày 26/9, dự kiến phải nghỉ thi đấu khoảng 8 tuần. Trong khi đó, Nguyễn Tài Lộc cần khoảng 3 tuần điều trị do bị viêm điểm bám dây chằng sên mác trước.