Đỗ Hoàng Hên chưa thể thi đấu, HLV Kim Sang-sik sắp có viện binh "khổng lồ"

Gustavo Santos, trung vệ của câu lạc bộ Đà Nẵng, có thể là cầu thủ nhập tịch sắp lên tuyển Việt Nam ngay tháng 11 tới (đấu Lào), khi mà Đỗ Hoàng Hên dù đã chính thức nhập tịch thành công nhưng sẽ phải chờ tháng Ba năm sau (đấu Malaysia) mới có thể lên tuyển.

Gustavo đang hoàn thiện các thủ tục để chính thức có quốc tịch Việt Nam, điều này có thể diễn ra trước thời điểm đăng ký cầu thủ cho các trận đấu quốc tế tháng 11. Được biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi công văn đến các cơ quan liên quan để thúc đẩy quá trình nhập quốc tịch của anh, và dự kiến, Santos cần thêm khoảng một tháng nữa để trở thành công dân Việt Nam.

Gustavo Santos sở hữu chiều cao ấn tượng 1m95

Nếu mọi việc suôn sẻ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thể sẽ đăng ký Gustavo tham gia vòng loại Asian Cup 2027. Đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách tới Lào vào ngày 19 tháng 11, vì vậy việc hoàn tất mọi thủ tục cần thiết với FIFA trước ngày 18 tháng 11 là rất quan trọng.

Gustavo Santos, sinh năm 1995 và sở hữu chiều cao 1m95, đã thi đấu ở Việt Nam từ năm 2019. Anh đã thử việc tại nhiều câu lạc bộ trước khi chính thức khoác áo Sài Gòn FC, rồi Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa, nơi anh đạt phong độ cao nhất, giúp đội bóng xứ Thanh gặt hái hai chức vô địch Quốc gia. Sau khi kết thúc mùa giải 2024-2025 với Thanh Hóa, anh đã chuyển sang Đà Nẵng.

Trên sân cỏ, Gustavo nổi bật với lối chơi điềm tĩnh, khả năng phát động tấn công và không chiến xuất sắc. Điều này khiến anh trở thành một sự bổ sung đáng giá cho đội tuyển quốc gia.

Đỗ Hoàng Hên đã chính thức nhập tịch Việt Nam. Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, khi tái đấu Malaysia vào 31/3/2026, chúng ta sẽ có bộ 3 nhập tịch Xuân Son, Hoàng Hên, Gustavo Santos.

Trong một diễn biến khác, Hendrio Araujo vừa mới nhận quốc tịch Việt Nam vào ngày 17 tháng 10. Tuy nhiên, do chưa đủ thời gian sinh sống tại Việt Nam, anh sẽ không đủ điều kiện ra sân thi đấu cho tuyển quốc gia cho đến tháng 1 năm 2026.

Những thông tin này đã làm dấy lên hứng khởi trong lòng người hâm mộ, khi mà đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho các thử thách sắp tới, đặc biệt là trong hành trình hướng đến Asian Cup 2027.