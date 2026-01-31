Djokovic đánh bại Sinner sau 4 giờ 9 phút nghẹt thở để thẳng tiến chung kết Australian Open

Tối ngày 30/1, người hâm mộ quần vợt thế giới đã được chứng kiến một trong những màn trình diễn cảm xúc nhất của Novak Djokovic tại Melbourne Park. Đối đầu với đương kim vô địch Jannik Sinner - người đã gieo rắc nỗi sầu cho anh suốt hơn một năm qua. Djokovic đã giành chiến thắng với tỷ số 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 sau trận đấu kép dài 4 giờ 9 phút.

Djokovic vượt qua nhà đương kim vô địch (Ảnh: Reuters)

Bước vào trận đấu, Sinner tiếp tục cho thấy sự thống trị của mình bằng lối chơi điềm tĩnh và đầy uy lực. Tay vợt người Ý dễ dàng kiểm soát set 1 và duy trì thế dẫn trước sau set 3 nhờ khả năng giao bóng đáng kinh ngạc (thắng 90% điểm giao bóng một). Tuy nhiên, đây cũng là lúc Djokovic thể hiện cái uy của một huyền thoại đã từng 10 lần lên ngôi tại đây.

Điểm nhấn của trận đấu nằm ở khả năng "thoát hiểm" ngoạn mục của tay vợt người Serbia. Trong suốt 5 set đấu, Djokovic đã cứu thành công 16 trên tổng số 18 break-point phải đối mặt. Đặc biệt, ở set quyết định, khi tinh thần của Sinner bắt đầu có dấu hiệu lung lay, Djokovic đã trình diễn bản lĩnh thép khi cứu thành công 3 điểm break-point liên tiếp từ thế bị dẫn 0-40 ở game thứ 7, trước khi bẻ giao bóng của đối thủ để định đoạt trận đấu.

Djokovic vào chung kết và đối đầu với Alcaraz (Ảnh: Reuters)

Djokovic cuối cùng cũng đã thắng Sinner (Ảnh: ATP Tour)

Chiến thắng này không chỉ đưa Djokovic vào chung kết mà còn giúp anh thiết lập hàng loạt cột mốc lịch sử mới. Ở tuổi 38, anh trở thành tay vợt nam lớn tuổi nhất góp mặt ở chung kết Australian Open. Đồng thời, anh cũng chính thức vượt qua kỷ lục của Roger Federer để trở thành người có số trận thắng nhiều nhất tại giải đấu này với 104 trận.

Phát biểu sau trận đấu, nhiều chuyên gia nhận định đây là màn trình diễn "ngược dòng thời gian" của Nole. Anh đã phá vỡ kịch bản về một trận chung kết giữa hai cái tên trẻ tuổi Sinner và Alcaraz, khẳng định rằng kỷ nguyên của mình vẫn chưa kết thúc.

Đối thủ cuối cùng trên hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 của Djokovic sẽ là Carlos Alcaraz. Trận chung kết trong mơ giữa kinh nghiệm dày dặn của Djokovic và sức trẻ rực lửa của Alcaraz sẽ diễn ra vào 1/2, hứa hẹn một cái kết bùng nổ cho Australian Open 2026.