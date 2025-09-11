Djed Spence: Cầu thủ đặc biệt nhất đội tuyển Anh

Phút 69, khi vào sân thay Reece James, hậu vệ phải 25 tuổi của Tottenham Hotspur không chỉ chính thức ghi dấu ấn ở đội tuyển quốc gia, mà còn trở thành cầu thủ Hồi giáo đầu tiên trong lịch sử khoác áo đội tuyển Anh.

“Thực sự tôi bất ngờ vì không biết mình là người đầu tiên. Đây là một phước lành", Spence , sinh ra tại London, xúc động chia sẻ.

“Thật tuyệt khi được làm nên lịch sử, và tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những đứa trẻ trên khắp thế giới, rằng chúng cũng có thể làm được như tôi", Spence nói.

Cột mốc mang ý nghĩa vượt ra ngoài sân cỏ

Lần ra mắt của Spence ngay lập tức được cộng đồng Hồi giáo tại Anh coi là khoảnh khắc để ăn mừng. Hiện người Hồi giáo chiếm khoảng 6% dân số, nhưng trong nhiều năm qua, sự hiện diện trong bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn rất hạn chế.

“Djed gánh trên vai trách nhiệm lớn, cậu ấy không chỉ chơi cho đội tuyển Anh, mà còn cho hàng triệu người Hồi giáo trên toàn thế giới. Bởi giờ đây, cậu ấy là hình mẫu phá bỏ mọi rào cản", Ebadur Rahman , nhà sáng lập tổ chức Nujum Sports từng hỗ trợ hơn 400 VĐV Hồi giáo, nhấn mạnh.

Yunus Lunat, HLV bóng đá phong trào, cựu Chủ tịch hội đồng tư vấn bình đẳng chủng tộc của Liên đoàn bóng đá Anh (FA), bày tỏ: “Chúng ta đã không có nhiều cầu thủ Hồi giáo trưởng thành ở cấp độ cao nhất. Họ chưa có đủ cơ hội, chưa có đủ hình mẫu để thế hệ trẻ noi theo. Thật đáng tiếc khi phải đợi đến năm 2025 mới có cầu thủ Hồi giáo đầu tiên ra sân cho đội tuyển Anh".

Một tấm gương truyền cảm hứng

Khởi nghiệp ở Middlesbrough, gia nhập Tottenham năm 2022, Spence từng trải qua chuỗi ngày khó khăn với ba lần bị đem cho mượn liên tiếp. Nhưng chính nghị lực và sự kiên định đã giúp anh vươn lên. Mùa trước, Spence góp công lớn trong hành trình Spurs vô địch Europa League, mở ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Việc được khoác áo đội tuyển quốc gia, với Spence là khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc: “Dù bạn theo tôn giáo nào, chỉ cần tin vào Chúa", Spence nói, "Những ngày như hôm nay đặc biệt là nhờ vào Chúa, đối với tôi. Tôi đã có chút xúc động vì hành trình không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ tôi chính thức là một tuyển thủ Anh, và tôi thực sự hạnh phúc".

Không chỉ là bước tiến sự nghiệp, màn ra mắt của Spence mang theo thông điệp mạnh mẽ về niềm tin, sự kiên trì và khát vọng vươn lên. Anh trở thành minh chứng sống động rằng bóng đá có thể phá bỏ rào cản văn hóa và tôn giáo, mở cánh cửa cho những thế hệ mới mơ về đỉnh cao.