Dính vô số lời xì xào sau khi thượng đài với một bên ngực "nảy nở" bất thường, võ sĩ "cực chẳng đã" phải lên tiếng phân trần

Tại sự kiện UFC 253, Israel Adesanya đã hạ thuyết phục đối thủ Paulo Costa bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp 2. Sau khi màn so tài được tổ chức tại UAE khép lại, bên cạnh màn trình diễn chói sáng, dân tình còn đổ dồn sự chú ý tới... bộ ngực của Adesanya.



Cụ thể, ngực bên phải Adesanya bỗng lệch và to hơn hẳn phía đối diện, có nhiều khác biệt so với lần gần nhất thượng đài. Chứng kiến hình ảnh này, một số fan hâm mộ đặt ra thuyết âm mưu, cho rằng võ sĩ người Nigeria sử dụng doping dẫn tới thay đổi lượng tiết tố trong cơ thể, làm ngực trở nên to hơn.

Nhiều fan nhận ra phần ngực bên phải của Adesanya lệch hẳn so với bên trái.

Trong quá khứ, sự chênh lệch này không rõ ràng

Sau nhiều ngày im lặng, mới đây Adesanya đã quyết định lên tiếng. Tay đấm 31 tuổi khẳng định không hề có chuyện bản thân sử dụng chất cấm lúc thi đấu.



"Hoàn toàn không có chuyện đó. Mọi người cần phải tin tôi. Chỉ những ai cảm thấy yếu đuối hay chưa đủ mạnh mới sử dụng nó để giúp màn trình diễn ở tốt hơn. Thực tế, có rất nhiều gã đã sử dụng chúng và khiến cho cơ thể thay đổi. Nhưng đó không phải là tôi. Tôi sử dụng kỹ năng để đánh bại đối thủ của mình".

Bác sĩ Brian Sutterer cũng đứng về phía của Adesanya. Theo ông, ngoài việc sử dụng chất cấm, có nhiều nguyên nhân có thể khiến Adesanya bị "ngực lệch".

"Đó có thể xuất phát từ việc lớp mỡ dưới ngực cậu ấy phát triển không đều. Một số nguyên nhân khác nữa, ví dụ như chấn thương cũng có thể gây ra tình trạng trên", ông Sutterer viết.

Sau khi vượt qua Costa, Adesanya đã nâng thành tích của mình lên con số 20 trận toàn thắng. Nhiều trang tin uy tín đánh giá Adesanya là võ sĩ số 1 tại hạng trung thế giới thời điểm hiện tại.