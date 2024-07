Trên trang chủ, CLB Công an Hà Nội công bố bản hợp đồng tiếp theo cho mùa giải mới là trung vệ Trần Đình Trọng.

" Lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đánh giá cao tài năng của trung vệ 27 tuổi cũng như muốn tạo điều kiện để anh được thi đấu như nguyện vọng. Đôi bên thống nhất và quyết định Đình Trọng sẽ chính thức khoác áo câu lạc bộ ở mùa giải 2024/25 ", CLB Công an Hà Nội cho biết.

Về phía Đình Trọng, cầu thủ này chia sẻ: " Tôi rất vui và hạnh phúc khi gia nhập CLB Công an Hà Nội. Thật sự mà nói, tôi rất hào hứng, mong chờ để được tập luyện và thi đấu trong màu áo của đội bóng.

Có hai lý do để tôi chọn CLB Công an Hà Nội. Thứ nhất, CLB Công an Hà Nội là đội bóng có truyền thống, có mục tiêu và tham vọng. Đó cũng là mục tiêu của bản thân tôi. Thứ hai, sau thời gian thi đấu xa nhà, tôi mong muốn được thi đấu cho một đội bóng gần nhà để được ở gần gia đình. Tôi muốn đóng góp hết sức mình để cùng đội bóng đạt thành tích cao nhất ở tất cả các đấu trường trong mùa giải tới đây ".

Đình Trọng ra mắt CLB Công an Hà Nội.

Trần Đình Trọng khoác áo số 31 ở đội bóng mới. Anh sẽ ra mắt ở giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2024/25, nơi CLB Công an Hà Nội chung bảng với Buriram United FC (Thái Lan), Kuala Lumpur City FC (Malaysia), Borneo FC Samarinda (Indonesia), Kaya FC Iioilo (Philippines) và Lion Sailors FC (Singapore).

Trần Đình Trọng là bản hợp đồng thứ ba của CLB Công an Hà Nội sau tiền đạo Alan Sebasao Alexandre và hậu vệ Nguyễn Văn Đức.

Đình Trọng góp phân gia cố cho hàng thủ của CLB Công an Hà Nội, sau sự ra đi của trung vệ Bùi Tiến Dụng.

Đình Trọng từng là một trong những trung vệ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng bởi những chấn thương. Đến nay, cầu thủ sinh năm 1997 đã có 2 chức vô địch V.League, 2 cúp quốc gia và 3 siêu cúp quốc gia.