Dính thẻ đỏ, tuyển Anh vẫn nghẹt thở vào tứ kết bằng hình ảnh kiên cường nhất

Trận đại chiến giữa chủ nhà Mexico gặp tuyển Anh đã diễn ra khó lường hơn nhiều so với sự tưởng tượng của người hâm mộ, với rất nhiều cao trào nổ ra.

Trước trận đấu vòng 1/8 giữa Mexico gặp tuyển Anh, “Tam Sư” được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi đội chủ nhà từng toàn thắng mà không để thủng lưới bàn nào sau 4 trận kể từ đầu World Cup 2026. Bên phía tuyển Anh, HLV Thomas Tuchel có sự thay đổi khá quan trọng khi tung Saka vào sân ngay từ đầu với hy vọng khả năng đột phá của tiền vệ này sẽ phát huy tác dụng.

Bất ngờ xảy ra ở thời điểm đầu trận. Dù sở hữu rất nhiều ngôi sao có khả năng phối hợp tốt, nhưng tuyển Anh hoàn toàn lép vế về tỷ lệ kiểm soát bóng trước Mexico. Tam Sư chọn cách tiếp cận đá phòng ngự còn Mexico triển khai tấn công nhanh với những pha chuyền bóng cự ly ngắn ở tốc độ cao.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 1, Mexico thi đấu với thế trận nhỉnh hơn. Đội chủ nhà tấn công bằng cả phương án đánh biên lẫn phối hợp trung lộ, tạo ra khá nhiều tình huống áp sát khung thành tuyển Anh. Dù vậy, trước chiến thuật phòng ngự kín kẽ của Tam Sư, Mexico chưa thể tìm ra khoảng trống để đe doạ cầu môn của Pickford.

Về phía tuyển Anh, tiền đạo chủ lực Harry Kane bị phong toả rất chặt, đến nỗi anh không có nhiều cơ hội để chạm bóng.

Mexico gây ra rất nhiều khó khăn cho tuyển Anh.

Trong thế trận giằng co và có phần bế tắc, bước ngoặt xẩy ra khi tuyển Anh bất ngờ ghi 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút.

Phút 37, xuất phát từ một pha phản công khá đơn giản, Saka từ cánh phải đã tạt bóng rất dẻo để Bellingham băng vào đánh đầu cận thành không cho thủ môn Mexico cơ hội cản phá.

Chỉ khoảng 1 phút sau bàn mở tỷ số, tuyển Anh giành được bóng ở ngay trước vòng cấm đối thủ, 2 ngôi sao tấn công Bellingham và Harry Kane có pha phối hợp ăn ý, sau đó Bellingham thoải mái đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt. Bàn thắng này dường như đã làm “câm nín” hàng vạn CĐV của đội chủ nhà trên khán đài.

Anh ghi liên tiếp 2 bàn cuối hiệp 1.

Bị dội 2 gáo nước lạnh liên tiếp, tuyển Mexico lại cho thấy được bản lĩnh của mình, để chứng minh họ là tập thể không dễ bị đánh bại. Phút 42, Mexico đã có được bàn gỡ theo cách tương đối ấn tượng. Từ tình huống đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm rồi đập chân Konsa nẩy ra, Quinones dứt điểm một chạm quyết đoán đưa bóng vào góc cao khiến thủ thành Pickford không thể cản phá.

Nếu như dấu ấn lớn trong hiệp 1 là những pha ghi bàn chớp nhoáng của 2 đội, thì hiệp hai lại những kiến những cao trào liên quan tới thẻ đỏ và những tình huống được hưởng penalty của cả hai đội.

Thời điểm đầu hiệp hai, tuyển Anh có một tình huống kém may mắn Nico O'Reilly sút bóng sát vòng cấm lại đưa bóng dội cột dọc bật ra. Chỉ ít phút sau đó, Tam Sư đối diện mối lo cực lớn với tấm thẻ đỏ trực tiếp của Quansah. Cầu thủ này có pha vào bóng nguy hiểm với Jesus Gallardo. Sau khi xem VAR, trọng tài rút thẻ đỏ với Quansah khiến tuyển Anh chỉ còn thi đấu với 10 người.

Trong khi các CĐV của Tam Sư còn đang lo lắng vì tấm thẻ đỏ, bất ngờ lại xảy ra ngay sau đó. Phút 58, tuyển Anh bỗng được hưởng quả phạt đền do thủ môn Raul Rangel phạm lỗi với Gordon trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo “sát thủ” Harry Kane lạnh lùng dứt điểm chuẩn xác, nới rộng cách biệt lên thành 3-1 cho tuyển Anh.

Kịch bản khó lường chưa dừng lại ở đó. Chỉ 10 phút sau khi ghi bàn, Harry Kane đột nhiên lại “báo hại” tuyển Anh bằng một tình huống phạm lỗi khiến Tam Sư phải chịu penalty.

Phút 68, trong nỗ lực phá bóng, Kane xử lý không thật sự tốt, đá vào chân cầu thủ Mexico trong vòng cấm. Trọng tài lại xem VAR rồi cho Mexico hưởng phạt đền. Raul Jimenez không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho đội chủ nhà.

Lúc này, cách biệt chỉ còn là 1 bàn trong khi tuyển Anh phải chơi thiếu người. Cơ hội lật ngược thế cờ lại sáng lên với Mexico. Suốt những phút sau đó, tuyển Anh dồn toàn bộ đội hình về phần sân nhà để phòng ngự còn Mexico miệt mài dâng lên với hy vọng lội ngược dòng.

Trận đấu diễn ra rất căng thẳng trong hiệp hai.

Suốt khoảng 15 phút cuối trận, bóng đa số chỉ lăn trên phần sân tuyển Anh. Tuy nhiên, Mexico thực tế lại không tạo được nhiều pha dứt điểm nguy hiểm để có thể làm khó được Pickford.

Tình huống đáng tiếc nhất cho Mexico xảy ra ở phút 90+11, khi trong một pha bóng lộn xộn, một hậu vệ tuyển Anh suýt chút nữa đã đưa bóng phản lưới nhà.

Song, với sự bế tắc của Mexico và sự kiên cường của Tam Sư, đội chủ nhà không thể ghi được bàn gỡ. Trận đấu khép lại với chiến thắng kịch tính 3-2 cho tuyển Anh. Sau khi trọng tài nổi còi kết thúc, nhiều cầu thủ Mexico gục xuống vì thất vọng, còn các cầu thủ Anh ăn mừng rất cuồng nhiệt.

Với chiến thắng đầy nghẹt thở, tuyển Anh giành vé đi tiếp, đối đầu Na Uy ở vòng tứ kết. Đây hứa hẹn sẽ là một cặp đấu cực kỳ hấp dẫn và khó đoán, với nhiều cao trào có thể xảy ra khi cả hai đội đều sở hữu những ngôi sao có khả năng định đoạt trận đấu.

Tỷ số chung cuộc: Mexico 2-3 Anh

Đội hình xuất phát: