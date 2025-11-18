Dính thẻ đỏ tai hại, Trung Quốc không thể vô địch vì trận thua "đắng ngắt" trước Việt Nam

Trận đấu giữa U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan là cuộc đối đầu cuối cùng mang tính chất quyết định tại giải giao hữu Panda Cup 2025. Cả hai đội bước vào sân với quyết tâm cao độ, bởi chỉ có chiến thắng, kết hợp với kết quả ở trận đấu trước đó giữa U22 Việt Nam và U22 Hàn Quốc, mới có thể mở ra cơ hội chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Với vị thế là đội chủ nhà, U22 Trung Quốc muốn khép lại giải đấu bằng một chiến thắng thuyết phục trước khán giả nhà.

Hiệp một trận đấu diễn ra khá cân bằng, với thế trận đôi công và nhiều pha "ăn miếng trả miếng" từ cả hai bên. Dù tỏ ra thận trọng, nhưng cả U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan đều cho thấy ý đồ xuyên phá hàng phòng ngự đối phương. Ngay từ phút thứ 9, U22 Trung Quốc đã có tình huống đáng chú ý khi đội trưởng Ravshan của U22 Uzbekistan để bóng chạm tay, mang lại một quả đá phạt nguy hiểm cho đội chủ nhà, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Đội khách nhanh chóng đáp trả khi Saidkhon nỗ lực đi bóng bên cánh trái, tạt vào cho Abdugafur đánh đầu ở phút 11, nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Thắng U22 Hàn Quốc 2-0, hòa U22 Uzbekistan 0-0 là kết quả không tồi cho U22 Trung Quốc. Nhưng thất bại 0-1 tai hại trước U22 Việt Nam đã khiến đội chủ nhà không thể vô địch Panda Cup 2025.

Thế trận tiếp tục được duy trì với những cơ hội xuất hiện rải rác. Phút 22, một đường chuyền về lỏng chân của Meyirbek bên phía Uzbekistan đã tạo cơ hội cho hai cầu thủ Trung Quốc áp sát, song thủ môn Umar đã kịp thời lao lên và xử lý tình huống một cách bình tĩnh. U22 Trung Quốc vẫn duy trì sức ép với các cú dứt điểm của Abdugafur và Dilshod ở các phút 25 và 27, nhưng chưa đủ độ khó để gây nguy hiểm cho khung thành đối phương. Những phút cuối hiệp một, Asilbek (Uzbekistan) tự tin tung ra cú sút trái phá bằng chân trái ở phút 32, bóng đi cao hơn khung thành một chút. Trước khi tiếng còi nghỉ giải lao vang lên, Kuai Jiwen của Trung Quốc còn có đường căng ngang đầy nguy hiểm, suýt chút nữa khiến Dilshod (Uzbekistan) phá bóng về lưới nhà. Dẫu vậy, hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi cả hai đội vẫn liên tục tìm cách đe dọa khung thành của nhau. Trước tình cảnh bế tắc, HLV Antonio Puche của U22 Trung Quốc quyết định tăng cường hỏa lực bằng cách tung tiền đạo Baihelamu Abuduwaily – người đã lập cú đúp vào lưới U22 Hàn Quốc – vào sân ở phút 72. Tuy nhiên, khi chưa kịp tìm kiếm bàn thắng khai thông bế tắc, đội chủ nhà đã phải nhận tổn thất lớn.

Phút 74, Wang Shiqin (số 24) của U22 Trung Quốc đã không giữ nổi bình tĩnh sau va chạm với Asilbek bên phía U22 Uzbekistan và có hành động túm áo đối phương. Trọng tài chính lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của cầu thủ sinh năm 2003 này. Thi đấu với lợi thế hơn người, U22 Uzbekistan chủ động dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm chiến thắng trong những phút còn lại. Dẫu vậy, những pha tấn công của đại diện Trung Á chỉ dừng lại ở mức cơ hội, nổi bật là pha bỏ lỡ của Abdugafur ở phút 80. Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, đồng nghĩa với việc U22 Trung Quốc đã lỡ cơ hội giành ngôi vô địch.

U22 Hàn Quốc vô địch trên đất Trung Quốc.

Mặc dù đứng cuối bảng xếp hạng, U22 Việt Nam vẫn có một giải đấu cơ bản thành công. Dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện, đội bóng đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 trước chủ nhà U22 Trung Quốc, và chỉ chịu thua sít sao với cùng tỷ số 0-1 trước hai đối thủ rất mạnh là U22 Uzbekistan và nhà vô địch U22 Hàn Quốc. U22 Việt Nam đã cho thấy nhiều tiến bộ về lối chơi gắn kết, tinh thần thi đấu quyết tâm và không ngại va chạm. Đây là ba trận giao hữu bổ ích, cung cấp những bài học quý giá, là bước chạy đà cần thiết hướng đến SEA Games 33 sắp khởi tranh tại Thái Lan.

Panda Cup 2025 kết thúc với U22 Hàn Quốc đăng quang ngôi vô địch với 6 điểm. U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan cùng có được 4 điểm, nhưng U22 Trung Quốc xếp hạng nhì nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn đối thủ. U22 Uzbekistan chấp nhận vị trí hạng 3, còn U22 Việt Nam đứng cuối bảng với 3 điểm.