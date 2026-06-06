Dính thẻ đỏ, Myanmar vẫn gây ngỡ ngàng khi thắng đậm “6 sao”

Tuyển Myanmar đã giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục sau màn trình diễn vô cùng áp đảo.

Nhằm chạy đà cho AFF Cup 2026, tuyển Myanmar có trận đấu giao hữu gặp tuyển Guam. Trước một đối thủ “chiếu dưới”, đại diện của khu vực Đông Nam Á đã có một chiến thắng cực kỳ thuyết phục.

Tính trong suốt trận đấu, dù không quá áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng (54%-46%) nhưng tuyển Myanmar đã tung ra tới 19 pha dứt điểm, trong đó có 11 lần trúng đích về phía Guam.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Myanmar đã chủ động dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng sớm. Ý đồ phủ đầu của Myanmar đã thành công mỹ mãn. Khi trận đấu mới trôi tới phút 13, họ đã có bàn mở tỷ số sau một pha phối hợp đơn giản. Chỉ 10 phút sau, tỷ số đã được nhân đôi cho Myanmar.

Thậm chí đến phút 35, Myanmar đã khiến Guam “vỡ trận” khi ghi bàn thắng thứ ba, khép lại hiệp 1 với lợi thế cực lớn.

Tuyển Myanmar "đè bẹp" Guam 6-1.

Sang hiệp hai, tuyển Myanmar vẫn duy trì thế trận một chiều. Dù bị 1 thẻ đỏ trực tiếp ở giữa hiệp nhưng Myanmar sau nhiều pha dứt điểm vẫn dễ dàng ghi thêm 3 bàn thắng, vươn lên dẫn tới 6-0.

Mãi tới phút 90+1, Guam mới có thể ghi được 1 bàn gỡ duy nhất, trong bối cảnh Myanmar dường như không còn quá mặn mà trong việc tấn công. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc 6-1 cho Myanmar.

Với kết quả này, Myanmar không chỉ chạy đà hoàn hảo cho AFF Cup, họ còn có thể cải thiện thứ hạng trên BXH FIFA. Theo lịch, tuyển Myanmar sẽ có thêm một trận giao hữu nữa gặp Philippines vào ngày 9/6 trước khi hướng tới AFF Cup.

Ở AFF Cup 2026, tuyển Myanmar nằm bảng B cùng Thái Lan, Malaysia, Lào và Philippines.