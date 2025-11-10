Đinh Quang Kiệt 1m96 là ai?

Đinh Quang Kiệt đang nhận được sự chú ý đặc biệt khi sở hữu chiều cao 1,96 m, được xem là một trong những trung vệ cao nhất lịch sử các đội tuyển trẻ Việt Nam. Mới đây, anh được đánh giá là "sáng cửa" để đá chính cho U23 Việt Nam tại SEA Games 33.

Cầu thủ Đinh Quang Kiệt

Sinh năm 2007, Quang Kiệt hiện đang thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Từ đầu mùa giải, anh đã ra sân 9 trận tại V.League, trong đó có 7 trận chơi trọn 90 phút, thể hiện phong độ ổn định và sự tin tưởng từ ban huấn luyện. Chiều cao vượt trội giúp Quang Kiệt có lợi thế trong các pha tranh chấp bóng bổng, trở thành "lá chắn thép" trong hàng phòng ngự.

Dù vậy, cầu thủ trẻ vẫn còn nhiều điểm cần hoàn thiện. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khả năng phối hợp với đồng đội và xử lý tình huống dưới áp lực là những yếu tố quyết định vị trí chính thức tại đội U23. Bên cạnh đó, anh còn phải cạnh tranh với nhiều trung vệ khác để giành suất đá chính trong những trận quan trọng.

Gương mặt mới đáng chú ý ở U22 Việt Nam Đinh Quang Kiệt

Sự xuất hiện của Quang Kiệt được xem là tín hiệu tích cực cho bóng đá Việt Nam. Một trung vệ cao gần 2m sẽ giúp nâng tầm hàng thủ. Nếu tiếp tục nỗ lực, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm, Quang Kiệt hứa hẹn trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự, cả ở U23 lẫn đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.



