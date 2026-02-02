Đình Bắc vượt mặt Sơn Tùng M-TP, Trấn Thành ở bảng xếp hạng đặc biệt

Nguyễn Đình Bắc, tiền đạo trẻ của U23 Việt Nam, tiếp tục tạo dấu ấn đặc biệt không chỉ trên sân cỏ mà còn trên không gian mạng khi được xếp hạng thứ 5 trong danh sách 10 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội tháng 12/2025 do BuzzMetrics công bố. Điều đáng chú ý là bảng xếp hạng này vốn thường xuyên thuộc về các nghệ sĩ giải trí đình đám, nhưng Đình Bắc lại vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như Sơn Tùng M-TP, Trấn Thành, B Ray, Dương Domic hay Negav.

Thứ hạng cao của Đình Bắc phản ánh rõ sức hút ngày càng lớn của cầu thủ sinh năm 2004 trong năm 2025, gắn liền với những màn trình diễn nổi bật trong màu áo U23 Việt Nam. Anh là một trong những gương mặt nổi bật nhất của bóng đá trẻ khu vực khi góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á, đoạt Huy chương vàng SEA Games 33 và cán đích ở vị trí thứ ba tại VCK U23 châu Á 2026.

Tại đấu trường châu lục, Đình Bắc để lại dấu ấn đậm nét khi ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo, qua đó giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á – một thành tích chưa từng có với cầu thủ Đông Nam Á. Phong độ ấn tượng này giúp anh nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ và giới truyền thông, tạo nên lượng thảo luận lớn trên các nền tảng mạng xã hội.

Ở cấp độ cá nhân, Đình Bắc còn được vinh danh với danh hiệu Quả bóng Bạc Việt Nam 2025, chỉ xếp sau đàn anh Nguyễn Hoàng Đức. Việc liên tiếp xuất hiện ở các giải thưởng chuyên môn lẫn bảng xếp hạng đánh giá mức độ ảnh hưởng cho thấy hình ảnh của tiền đạo trẻ này đang lan tỏa mạnh mẽ, vượt ra khỏi phạm vi bóng đá thuần túy.

Việc một cầu thủ trẻ có thể đứng chung, thậm chí vượt qua nhiều ngôi sao giải trí hàng đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng ảnh hưởng mạng xã hội là minh chứng rõ ràng cho vị thế ngày càng cao của Đình Bắc, đồng thời cho thấy sức hút đặc biệt của bóng đá Việt Nam trong mắt công chúng thời gian gần đây.