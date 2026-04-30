Ngay sau khi kết thúc vòng 20 V.League với những màn trình diễn bùng nổ, Nguyễn Đình Bắc đã tranh thủ quãng nghỉ lễ để trở về Nghệ An. Không chọn những điểm du lịch sang trọng, chân sút sinh năm 2004 dành thời gian cho gia đình và bạn bè thân thiết.

Mới đây, hình ảnh Đình Bắc hội ngộ cùng vợ chồng trung vệ đàn anh Quế Ngọc Hải và Dương Thùy Phương đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Tại một quán cafe quen thuộc ở xứ Nghệ, ngôi sao trẻ trông khá thoải mái và giản dị. Dù là chuyến đi riêng tư, Đình Bắc vẫn ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ khi vui vẻ nán lại để ký tặng và chụp ảnh kỷ niệm.

Sở dĩ sự xuất hiện của Đình Bắc tạo nên cơn sốt là bởi anh đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Trong màu áo Công an Hà Nội (CAHN), Đình Bắc đang trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự. Chỉ trong 4 trận đấu gần nhất, tiền đạo này đã xuyên thủng lưới đối phương tới 7 lần. Đỉnh điểm là cú hat-trick đẳng cấp vào lưới SLNA ngày 26/04.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, Đình Bắc đã trở lại CAHN FC để cùng đội bóng chuẩn bị cho trận đấu gặp Hải Phòng trên sân Lạch Tray ngày 2/5.