Đình Bắc trắng trẻo, cơ bắp chắc nịch: 2 trận ghi 3 bàn, bản năng "sát thủ" vòng cấm đã trở lại

Sau giai đoạn chịu nhiều áp lực, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ khi liên tiếp "nổ súng", góp công lớn giúp CLB Công an Hà Nội (CAHN) duy trì lợi thế tuyệt đối trong cuộc đua vô địch V.League 2025/26.

Tối ngày 12/4, trong khuôn khổ vòng 18 V.League, CLB CAHN có chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của PVF-CAND. Dù phải đối mặt với lối chơi áp sát và quyết tâm cao độ từ đội chủ nhà, đội bóng ngành Công an vẫn sớm tìm được lợi thế nhờ sự tỏa sáng của cái tên đang "gây sốt" thời gian gần đây: Nguyễn Đình Bắc.

Đình Bắc ghi bàn cho CLB CAHN

Tiền đạo sinh năm 2004 hào hứng ăn mừng

Đình Bắc nhấc bổng Quang Hải lên ăn mừng bàn thắng

Phút 17, nhận bóng ở vị trí trống trải, Đình Bắc tự tin tung cú dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Dù quỹ đạo bóng không quá hiểm hóc, sự quyết đoán của tiền đạo sinh năm 2004 đã khiến thủ môn Phí Minh Long lúng túng, để bóng đi thẳng vào lưới.

Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp Đình Bắc ghi tên mình lên bảng tỷ số. Trước đó, vào ngày 4/4, ngôi sao trẻ này đã lập một cú đúp ấn tượng trong chiến thắng hủy diệt 5-1 trước SHB Đà Nẵng. Việc liên tục "nổ súng" sau khi trở về từ chiến dịch U23 châu Á 2026 cho thấy Đình Bắc đã hoàn toàn giải tỏa được áp lực tâm lý, dần lấy lại bản năng sát thủ từng giúp anh trở thành niềm hy vọng hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Đình Bắc thi đấu nỗ lực suốt cả trận đấu

Tiền đạo quê Nghệ An dần lấy lại sự tự tin trước vòng cấm

Đình Bắc khoe visual điển trai, cơ bắp chắc nịch

Dù trận đấu với PVF-CAND kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau bàn gỡ đầy kịch tính của Xuân Bắc ở hiệp hai, 1 điểm có được vẫn giúp thầy trò HLV Mano Polking vững vàng ở vị trí số một trên bảng xếp hạng. Hiện tại, CAHN đang bỏ xa đội bám đuổi Thể Công Viettel tới 7 điểm, một khoảng cách khá an toàn trong bối cảnh mùa giải đang đi vào giai đoạn nước rút.