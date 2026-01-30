Đình Bắc tíu tít nói cười cùng Á hậu Châu Anh, netizen rần rần "đẩy thuyền", đòi mang kịch bản ngôn tình cho cặp đôi

Tối 29/1, xuất hiện tại lễ trao giải Cúp Chiến thắng 2025, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc - hotboy của U23 Việt Nam - trở thành tâm điểm chú ý khi được vinh danh VĐV trẻ của năm. Bên cạnh đó, khoảnh khắc anh chàng ngồi cạnh Á hậu Châu Anh cũng gây sốt cõi mạng vì tương tác đáng yêu và visual đẹp đôi. Chưa cần bất kỳ hành động thân mật nào quá rõ ràng, chỉ vài khoảnh khắc trò chuyện tự nhiên cũng đủ khiến cộng đồng mạng rần rần "đẩy thuyền".

Trong những đoạn clip đang viral trên MXH, Đình Bắc diện vest lịch lãm, visual đúng chuẩn "bạn trai quốc dân", trong khi Á hậu Châu Anh xuất hiện với váy dạ hội thanh lịch, thần thái nhẹ nhàng nhưng không kém phần cuốn hút. Đáng chú ý, cả hai liên tục quay sang trò chuyện, cười nói rôm rả, không khí thoải mái và thân thiết.

Dân tình tìm kiếm "Châu Anh và Đình Bắc", muốn mang mấy kịch bản ngôn tình đến cho bộ đôi visual

Một chi tiết khiến netizen thích thú là biểu cảm của Đình Bắc khi nói chuyện cùng Á hậu Châu Anh: ban đầu thì bẽn lẽ, lúc sau lại che miệng nói cười, có khi chăm chú lắng nghe. Châu Anh cũng nhiều lần mỉm cười, đáp lại câu chuyện một cách tự nhiên, tạo nên khung cảnh khiến người xem không khỏi liên tưởng đến một cặp đôi "trai tài - gái sắc".

Từ khoá "Đình Bắc và Châu Anh" lập tức được tìm kiếm rầm rộ trên MXH. Khoảnh khắc cả hai chung khung hình trên sân khấu cũng được lan truyền, nhiều người khen cả hai "gấp đôi visual" và muốn mang kịch bản ngôn tình đến cho cả hai.

Ảnh đại diện của Châu Anh và bức ảnh viral của Đình Bắc ở VCK U23 châu Á có nét tương đồng khiến netizen thích thú

Visual Á hậu Châu Anh (Ảnh: FBNV)



