Đình Bắc tiết lộ câu nói lúc bị U23 UAE gỡ hòa: Bí kíp giúp U23 Việt Nam thắng bản lĩnh là đây!

"Khi U23 UAE gỡ hòa 2 lần liên tiếp, các cầu thủ đã nghĩ gì trong lúc đó? Sau khi bạn vừa ăn mừng bàn thắng rồi lại bị họ gỡ hòa, điều đó có ảnh hưởng tới tâm lý của bạn không?", đó là câu hỏi được phóng viên dành cho Đình Bắc sau khi cầu thủ này và đồng đội có màn rượt đuổi tỉ số kịch tính với U23 UAE tại tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Và trong bầu không khí hân hoan của chiến thắng, Đình Bắc tiết lộ: "Lúc đội ghi bàn rồi lại bị gỡ hòa 2 lần liên tiếp, em chỉ bảo anh em cố gắng bình tĩnh lại. Đừng để đánh mất thế trận, phải cố gắng kiểm soát được tâm lý, kiểm soát bóng, tạo ra khoảng trống chơi bóng và gây sức ép lên đối phương.

Khi bàn thắng thứ 3 đến, nó hoàn toàn xứng đáng với bọn em và bọn em rất vui mừng. Lúc đó anh em chỉ nghĩ cố gắng bảo vệ thành quả và đừng để họ gỡ hòa nữa. Và chúng em đã làm được".

Đình Bắc và đồng đội đã thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Cuộc đấu với U23 UAE vừa qua tiếp tục là một trận đấu mà Đình Bắc không đá chính. HLV Kim Sang-sik không sử dụng ngôi sao này ngay từ đầu, thay vào đó, ông cất Đình Bắc trên ghế dự bị để chờ thời cơ.

Và rồi ngay sau khi vào sân ở phút 35, Đình Bắc chỉ mất 4 phút để có đường kiến tạo cho Lê Phát mở tỉ số. Đến hiệp 2, tiền đạo này trực tiếp ghi bàn với một pha đánh đầu ngược đầy cảm giác, nâng tỉ số lên 2-1.

Dù vậy, U23 UAE cho thấy họ không phải đối thủ dễ chơi khi liên tiếp gỡ hòa 1-1 rồi 2-2 chỉ ít phút sau khi U23 Việt Nam có bàn thắng. Điều này kéo trận đấu vào hiệp phụ, nơi U23 Việt Nam tưởng như sẽ thất thế về thể lực.

Thế nhưng mọi thứ đã diễn ra đầy bất ngờ. Chính U23 Việt Nam mới là đội bền bỉ, dẻo dai hơn, đẩy U23 UAE vào thế chống đỡ. Và rồi đến phút 101, Minh Phúc có pha xoay người dứt điểm đẳng cấp, ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho đội nhà.

Đình Bắc và Minh Phúc mỗi người có 1 bàn thắng, 1 kiến tạo ở vòng tứ kết.

Với chiến thắng này, U23 Việt Nam hiên ngang dành vé vào bán kết. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu với đội thắng ở cặp đấu U23 Uzbekistan – U23 Trung Quốc. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 20/1 tới (giờ Hà Nội).