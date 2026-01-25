Đình Bắc thốt lên đúng 2 từ sau khi giành Vua phá lưới U23 châu Á, thiết lập cột mốc lịch sử cho Việt Nam

AFC chính thức công bố tiền đạo Nguyễn Đình Bắc Việt Nam trở thành vua phá lưới của giải đấu với 4 bàn và 2 kiến tạo. Đình Bắc tạo ra lịch sử khi U23 Việt Nam lần đầu tiên có cầu thủ nhận danh hiệu này.

Trở về Việt Nam sau khi giành HCĐ, Đình Bắc vô cùng xúc động khi thấy tên mình xuất hiện lúc công bố giải thưởng. Đội phó U23 Việt Nam chỉ biết thôi lên: "Trời ơi"!

Đình Bắc thốt lên trời ơi sau khi giải thưởng được công bố (Ảnh: FBNV)

Ở trận chung kết giữa U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2026, Sato đã ghi bàn thắng giúp đội nhà thắng 4-0 để lên ngôi vô địch. Anh lọt vào danh sách 4 cầu thủ cùng ghi được 4 bàn. Ba cầu thủ khác là Ali Azaireh (Jordan), Leonardo (Lebanon), Đình Bắc (Nhật Bản). Xét về chỉ số phụ, Đình Bắc có 2 đường kiến tạo ngang với Sato của Nhật Bản. Nhưng cầu thủ Việt Nam thi đấu với thời gian ít hơn so với cầu thủ bên phía Nhật Bản. Do đó, Đình Bắc trở thành Vua phá lưới của U23 châu Á 2026.

AFC công bố Đình Bắc Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất (Ảnh: AFC)

Trong lịch sử, U23 Việt Nam mới chỉ chứng kiến duy nhất trường hợp Đình Bắc đoạt danh hiệu Vua phá lưới của giải. Năm 2018, Nguyễn Quang Hải chơi tuyệt hay với 5 bàn thắng cho U23 Việt Nam. Nhưng Almoez Ali (Qatar) đã ghi hơn 1 bàn và giành danh hiệu này.

Đình Bắc không chỉ khiến giới chuyên môn trầm trồ bởi hiệu suất ghi bàn mà còn ở sự đa năng trong lối chơi. Thay vì chỉ chờ đợi thời cơ như một trung phong thuần túy, tiền đạo sinh năm 2004 này cho thấy tố chất của một "ngòi nổ" tự thân với khả năng độc lập tác chiến ấn tượng. Bộ sưu tập 4 pha lập công của anh trải dài từ không chiến, chớp thời cơ trong vòng cấm đến những cú nã đại bác tầm xa. Bên cạnh đó, 2 đường kiến tạo thành bàn là minh chứng rõ nét cho tư duy chiến thuật hiện đại và lối chơi vì tập thể. Sự bùng nổ của Đình Bắc chính là tín hiệu lạc quan, thắp lên hy vọng về một thế hệ mới đủ sức giúp bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới.