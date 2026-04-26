Đình Bắc sáng chói ở V.League, HLV Kim Sang-sik thấy mà vui!

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đang trải qua quãng thời gian thăng hoa nhất trong sự nghiệp khi liên tục ghi dấu ấn tại V.League 2025/26. Đỉnh cao mới nhất chính là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam, góp công lớn giúp CLB Công an Hà Nội đánh bại SLNA với tỷ số 4-2 trên sân Hàng Đẫy (19h15 ngày 26/4).

Ba bàn thắng của Đình Bắc đến theo ba cách rất khác nhau, cho thấy sự toàn diện trong lối chơi. Anh mở tỷ số bằng pha đệm bóng cận thành nhạy bén, nhân đôi cách biệt với cú cứa lòng kỹ thuật và khép lại ngày thi đấu rực rỡ bằng một quả phạt đền đầy tự tin. Đây không chỉ là hat-trick đầu tiên của tiền đạo sinh năm 2004 tại V.League, mà còn là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt của một trong những tài năng sáng giá nhất bóng đá Việt Nam hiện tại.

Điều đáng nói, màn bùng nổ này không phải khoảnh khắc nhất thời. Đình Bắc đã có cả một chuỗi phong độ ấn tượng trong tháng 4. Chỉ trong 4 trận gần nhất, anh ghi tới 7 bàn thắng – con số đủ để đưa anh vươn lên nhóm những chân sút nội xuất sắc nhất giải. Trước đó không lâu, chân sút này còn chấm dứt chuỗi hơn 500 ngày “tịt ngòi” ở V.League bằng cú đúp vào lưới Đà Nẵng, mở ra giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ.

Sự trở lại đầy ấn tượng của Đình Bắc càng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh anh vừa trải qua một năm 2026 thành công rực rỡ cùng U23 Việt Nam. Tại sân chơi châu lục, tiền đạo này không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn giành nhiều danh hiệu cá nhân quan trọng, khẳng định vị thế của một ngôi sao trẻ hàng đầu.

Trở lại cấp CLB, Đình Bắc cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh thi đấu. Nếu trước đây anh từng bị đánh giá thiếu ổn định, thì giờ đây tiền đạo của Công an Hà Nội đã biết cách duy trì phong độ, chọn vị trí thông minh hơn và đặc biệt là tận dụng cơ hội hiệu quả hơn.

Không chỉ ghi bàn, Đình Bắc còn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi chung. Anh di chuyển rộng, tích cực pressing và phối hợp tốt với các vệ tinh như Nguyễn Quang Hải hay các ngoại binh trên hàng công. Chính sự hòa nhập này giúp Công an Hà Nội duy trì vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Phong độ bùng nổ của Đình Bắc chắc chắn là tín hiệu tích cực với HLV Kim Sang-sik. Trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang cần làm mới hàng công, một tiền đạo trẻ, giàu năng lượng và đang đạt điểm rơi phong độ như Đình Bắc là phương án rất đáng kỳ vọng.

Tất nhiên, từ V.League đến ĐTQG là một bước tiến lớn, nhưng những gì Đình Bắc đang thể hiện cho thấy anh hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh. Nếu tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn cùng sự ổn định trong lối chơi, ngày anh trở thành trụ cột trên hàng công tuyển Việt Nam có lẽ không còn xa.

Từ một cầu thủ từng trải qua giai đoạn dài khô hạn bàn thắng, Đình Bắc đang viết lại câu chuyện của chính mình bằng phong độ bùng nổ. Và nếu giữ được đà thăng hoa này, không chỉ CLB Công an Hà Nội hưởng lợi, mà HLV Kim Sang-sik cũng có thêm lý do để mỉm cười khi nhìn về tương lai của đội tuyển.