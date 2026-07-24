Đình Bắc rực sáng với hat-trick, tuyển Việt Nam đè bẹp Timor Leste để dẫn đầu bảng A

Đình Bắc lập hat-trick trong chiến thắng 7-0 của tuyển Việt Nam trước Timor Leste, mang đến lời khẳng định rằng sức mạnh của đội tuyển không chỉ đến từ các cầu thủ nhập tịch.

Kết quả: Timor Leste 0-7 Việt Nam Bàn thắng: Hoàng Hên (7', 41'), Đình Bắc (31, 43', 65'), Xuân Son (45+1), Quang Hải (79')

Highlights Timor Leste 0-7 Việt Nam (Bảng A, AFF Cup 2026)

Tuyển Việt Nam đã có màn ra quân không thể ấn tượng hơn tại bảng A AFF Cup 2026 khi đánh bại Timor Leste với tỷ số 7-0 trên sân trung lập ở Thái Lan. Bên cạnh cơn mưa bàn thắng, màn trình diễn chói sáng của Đình Bắc trở thành điểm nhấn lớn nhất, giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tạm vươn lên dẫn đầu bảng nhờ hơn Singapore về hiệu số bàn thắng bại (+7 vs +1).

Ngay từ những phút đầu, tuyển Việt Nam đã kiểm soát thế trận nhưng không vội đẩy cao tốc độ. Chỉ cần cơ hội đầu tiên ở phút thứ 7, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã có bàn mở tỷ số. Đình Bắc đi bóng rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đập chân hậu vệ Timor Leste bật đến vị trí của Hoàng Hên. Tiền vệ nhập tịch gốc Brazil khống chế một nhịp rồi dứt điểm chân trái hiểm hóc đưa Việt Nam vượt lên 1-0.

Đình Bắc tiếp tục là tâm điểm trên hàng công. Phút 24, anh băng cắt đón quả tạt của Văn Hậu nhưng dứt điểm chệch khung thành trong gang tấc. Chỉ ít phút sau, tiền đạo xứ Nghệ không còn bỏ lỡ cơ hội.

Phút 31, Hoàng Đức thực hiện đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác để Đình Bắc bứt tốc, vượt qua một hậu vệ rồi nhẹ nhàng đặt lòng đánh bại thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 2-0 bằng một pha xử lý đầy đẳng cấp.

Sức ép của tuyển Việt Nam ngày càng lớn. Phút 41, hàng công áo trắng phối hợp trung lộ đẹp mắt, thủ môn Timor Leste phá bóng đúng vào chân Hoàng Hên và tiền vệ số 10 xoay người dứt điểm chân trái ghi bàn thứ hai cho riêng mình.

Chỉ hai phút sau, Quang Hải có đường kiến tạo thuận lợi để Đình Bắc đối mặt thủ môn. Tiền đạo mang áo số 9 bình tĩnh chích mũi chân kỹ thuật, hoàn tất cú đúp và đưa Việt Nam dẫn 4-0.

Trước khi hiệp một khép lại, Xuân Son cũng kịp ghi tên lên bảng tỷ số. Phút 45+1, tiền đạo nhập tịch dễ dàng đệm bóng cận thành sau sai lầm của hàng thủ Timor Leste, giúp tuyển Việt Nam dẫn tới 5-0 sau 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, Việt Nam vẫn duy trì sức ép. Phút 53, Đình Bắc thể hiện sự đồng đội khi phá bẫy việt vị rồi chuyền ngang cho Quang Hải thay vì dứt điểm, nhưng hậu vệ Timor Leste kịp giải nguy. Đến phút 57, anh thêm một lần khiến khán giả tiếc nuối với cú xoay người dứt điểm đi chệch cột dọc.

Hat-trick của Đình Bắc đến ở phút 65. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Hoàng Hên treo bóng vào vòng cấm. Xuân Son móc hụt nhưng Việt Anh kịp căng ngang từ sát biên ngang để Đình Bắc băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 6-0.

Những phút cuối, HLV Kim Sang-sik vẫn giữ nguyên hàng công để tiếp tục gây sức ép. Phút 79, Quang Hải khép lại cơn mưa bàn thắng bằng cú sút chân trái sở trường từ sát vòng cấm, khiến cầu thủ đối phương phá về gôn nhà, ấn định chiến thắng 7-0. Trước đó, anh cũng suýt tạo nên siêu phẩm ở phút 87 với cú cứa lòng từ xa buộc thủ môn Timor Leste phải bay người cứu thua.

Dù Hoàng Hên ghi cú đúp và Xuân Son tiếp tục nổ súng, nhân vật nổi bật nhất vẫn là Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 không chỉ lập hat-trick mà còn trực tiếp tham gia vào bàn mở tỷ số, liên tục khuấy đảo hàng thủ Timor Leste bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng di chuyển thông minh. Anh còn cho thấy sự trưởng thành trong lối chơi với những pha phối hợp và sẵn sàng kiến tạo cho đồng đội.

Màn trình diễn ấy mang ý nghĩa lớn với tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á chứng kiến làn sóng nhập tịch mạnh mẽ, chiến thắng này cho thấy đội tuyển vẫn sở hữu những cầu thủ nội đủ sức tạo khác biệt. Đình Bắc là minh chứng rõ ràng rằng nguồn lực trong nước vẫn có thể trở thành đầu tàu, thay vì đội tuyển phải phụ thuộc hoàn toàn vào các ngôi sao nhập tịch như Xuân Son hay Hoàng Hên.

Sau lượt trận đầu tiên của bảng A, Singapore thắng Campuchia 2-1 còn tuyển Việt Nam "hủy diệt" Timor Leste 7-0. Với hiệu số vượt trội (+7 so với +1), thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm thời đứng đầu bảng, trong khi Singapore xếp thứ hai. Indonesia chưa ra quân nhưng được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu.

Việc thắng đậm ngay trận mở màn không chỉ mang về lợi thế về điểm số và hiệu số cho tuyển Việt Nam, mà còn tạo cú hích lớn về mặt tinh thần trước những thử thách khó khăn hơn phía trước. Quan trọng hơn, màn bùng nổ của Đình Bắc giúp người hâm mộ có thêm niềm tin rằng bên cạnh những cầu thủ nhập tịch chất lượng, bóng đá Việt Nam vẫn đang sở hữu những tài năng nội đủ khả năng gánh vác trọng trách ở các trận đấu lớn.

Đội hình ra sân