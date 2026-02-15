Đình Bắc nổi như cồn, vượt Sơn Tùng M-TP và hàng loạt sao giải trí ở BXH đặc biệt

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục khiến dư luận “dậy sóng” không chỉ trong bóng đá mà cả trên các nền tảng mạng xã hội, khi đứng đầu bảng xếp hạng BSI Top 10 Influencer tháng 1/2026 – danh sách những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cộng đồng trực tuyến, vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám của showbiz Việt như Sơn Tùng M-TP, Trấn Thành hay Hòa Minzy. Đây được xem là một bước tiến truyền thông mở ra trang mới cho cầu thủ trẻ sau thành công tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Chỉ số ảnh hưởng của Đình Bắc trong tháng vừa qua đạt 227.764 điểm, gấp 6 lần so với tháng 12/2025, theo số liệu từ BSI – đơn vị chuyên đo lường dữ liệu mạng xã hội tại Việt Nam. Con số này không những giúp anh “chễm chệ” ở vị trí số 1, mà còn thể hiện cơn sốt thực sự mà cái tên Đình Bắc tạo ra sau những màn trình diễn đầy cảm xúc cùng U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Đình Bắc đánh chiếm MXH tháng 1/2026.

Thành tích vang dội tại U23 châu Á 2026 là lý do chính dẫn tới sức hút khủng khiếp này. Đình Bắc không chỉ góp công lớn giúp tuyển U23 Việt Nam tiến sâu, mà còn làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới ở cấp độ U23 châu Á, với hiệu suất ghi bàn và kiến tạo nổi bật xuyên suốt giải đấu. Điều này khiến tên tuổi của anh trở thành từ khóa “hot” trên mạng xã hội trong suốt tháng 1.

Trong bảng xếp hạng của BSI, bóng đá Việt Nam còn có sự xuất hiện của HLV trưởng Kim Sang-sik ở vị trí thứ 2 và thủ thành Trần Trung Kiên ở vị trí thứ 5, cho thấy sự thống trị tuyệt đối của những nhân vật đến từ “môn thể thao vua” trong lòng người hâm mộ sau mùa giải đầy cảm xúc này.

Sự bùng nổ trên mạng xã hội không chỉ là minh chứng cho phong độ ấn tượng của Đình Bắc trên sân cỏ, mà còn phản ánh sự kết nối mạnh mẽ giữa thành tích thể thao và sức ảnh hưởng xã hội của các vận động viên trẻ trong thời đại số. Với nền tảng này, chân sút sinh năm 2004 không chỉ trở thành biểu tượng của bóng đá trẻ Việt Nam mà còn mở ra tiềm năng lớn ở các lĩnh vực truyền thông và thương mại trong tương lai.

Vấn đề là Đình Bắc cần có đội ngũ hỗ trợ, để những chuyện bên lề không ảnh hưởng tới bóng đá - nghề nghiệp chính và cũng là căn bản giúp Bắc nổi tiếng.