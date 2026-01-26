Đình Bắc như đeo nhẫn đôi với Á hậu Cẩm Ly, dân tình rần rần nghi vấn hẹn hò?

Bên cạnh những tương tác đầy ẩn ý trên mạng xã hội, "thám tử mạng" vừa khui thêm chi tiết đắt giá cho thấy tiền đạo Nguyễn Đình Bắc và Á hậu Cẩm Ly đang có một cặp nhẫn có thiết kế tương đồng.

Mới đây, một bức ảnh do Cẩm Ly chia sẻ đã nhanh chóng bị các diễn đàn giải trí "mổ xẻ". Trong khung hình, nàng Á hậu xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, mọi sự chú ý của netizen lại đổ dồn vào chiếc nhẫn trên ngón tay của cô. Sở dĩ chi tiết này gây sốt là bởi Đình Bắc đăng tải hình ảnh ăn mừng cùng chiếc cúp vô địch, cư dân mạng cũng phát hiện nam cầu thủ đeo một chiếc nhẫn ở vị trí tương tự. Khi đặt hai bức ảnh cạnh nhau, không khó để nhận ra kiểu dáng và phong cách của hai chiếc nhẫn có sự tương đồng.

Dân mạng phát hiện ra cặp đôi có nhẫn giống nhau, đeo cùng vị trí

Cẩm Ly và Đình Bắc cùng đeo nhẫn (Ảnh: FBNV)

Trước những đồn đoán đang lan truyền mạnh mẽ, Nguyễn Đình Bắc chọn giải pháp giữ im lặng. Phía nam cầu thủ sinh năm 2004 dường như đang muốn tập trung tối đa cho sự nghiệp thi đấu sau hành trình tại U23 châu Á và chuẩn bị đá V.League cùng CLB CAHN.