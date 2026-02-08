Đình Bắc nhận lời khuyên đặc biệt từ phóng viên Trung Quốc trước khả năng xuất ngoại

Mới đây, một số nguồn tin tiết lộ rằng CLB Guangxi Hengchen ở giải hạng Nhất tại Trung Quốc đang nhắm tới mục tiêu chiêu mộ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sau khi ngôi sao trẻ của CLB Công an Hà Nội toả sáng rực rỡ ở giải U23 châu Á.

Vào chiều nay (8/2), hãng truyền thông 163 của Trung Quốc cũng đăng tải về thông tin này. Phóng viên thể thao Qiu Zeyun (Khâu Trạch Vân), người sở hữu 53 ngàn lượt theo dõi trên mạng xã hội, cũng đã đưa ra lời khuyên khá đặc biệt cho Nguyễn Đình Bắc. Theo phóng viên Qiu Zeyun, Guangxi Hengchen là điểm đến phù hợp cho Đình Bắc và anh nên đến đội bóng này thay vì hy vọng sang Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thi đấu.

“Guangxi Hengchen cũng là một lựa chọn tốt cho Nguyễn Đình Bắc. Đội bóng này vừa vô địch giải hạng Hai Trung Quốc năm ngoái, giành quyền thăng hạng lên giải hạng Nhất sớm hơn 5 vòng. Hơn nữa, hiện tại họ đang xây dựng sân vận động bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên của Quảng Tây, điều này khiến họ được xem là "Guangzhou Evergrande tiếp theo" của bóng đá Trung Quốc và là một thế lực mới đầy triển vọng ở giải hạng Nhất Trung Quốc.

Quan trọng hơn nữa, đội bóng này đã đào tạo thành công Fernando, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải hạng Hai Trung Quốc, cho thấy kinh nghiệm trong việc phát triển các tiền đạo trẻ.

Có quan điểm bình luận rằng Đình Bắc không có lý do gì để rời bỏ giải đấu hàng đầu Việt Nam để gia nhập một đội bóng hạng thấp hơn ở Trung Quốc. Thay vào đó, anh nên cân nhắc J-League của Nhật Bản hoặc K-League của Hàn Quốc để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, luồng bình luận này dường như đang quá lạc quan. So với Nhật Bản và Hàn Quốc, tôi nghĩ League One của Trung Quốc phù hợp hơn với Nguyễn Đình Bắc, một ngôi sao trẻ mới 21 tuổi” – phóng viên Qiu Zeyun phân tích.

Phóng viên Trung Quốc cho rằng Guangxi Hengchen rất phù hợp với Đình Bắc.

Ngoài việc đưa ra lời khuyên cho Đình Bắc, phóng viên Qiu Zeyun còn cho rằng tiền đạo người Nghệ An cũng chính là mục tiêu tương đối lý tưởng với CLB Guangxi Hengchen. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là một cách tiếp cận mới mẻ đối với các đội bóng Trung Quốc.

“Nếu Guangxi Hengchen có thể thành công với thương vụ chiêu mộ Đình Bắc, đây sẽ là một cách tiếp cận mới mẻ đối với các đội bóng Trung Quốc trong việc chiêu mộ cầu thủ nước ngoài, và sẽ khá tiết kiệm chi phí.

Đầu tiên, Nguyễn Đình Bắc, chỉ mới 21 tuổi, là một ngôi sao đang lên của Việt Nam, người đã khẳng định tên tuổi của mình tại Giải vô địch U23 châu Á lần này. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam đã đánh bại Hàn Quốc để giành vị trí thứ ba, và Nguyễn Đình Bắc đóng góp 4 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, xuất sắc giành Chiếc giày vàng của giải đấu.

Anh là ngôi sao số một trong đội tuyển U23 Việt Nam và cũng đã chứng minh được khả năng của mình. Thi đấu tại Giải hạng nhất Trung Quốc không phải là vấn đề đối với anh.

Thứ hai, Nguyễn Đình Bắc đã ghi số bàn thắng bằng với Ryunosuke Sato, một cầu thủ trụ cột của J-League, ở giải đấu này, cả hai đều có 4 bàn. Tuy nhiên, Sato được định giá 1,2 triệu euro và là một cầu thủ không thể thiếu ở J-League, trong khi Nguyễn Đình Bắc hiện chỉ được định giá 300.000 euro và đang chơi cho CLB Công an Hà Nội ở giải VĐQG Việt Nam. Việc các đội bóng Trung Quốc chiêu mộ anh sẽ dễ dàng hơn nhiều, và chi phí cũng sẽ rất hợp lý”.

Đình Bắc đang là ngôi sao trẻ nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam.

Hiện tại, Đình Bắc vẫn đang thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội dưới bản hợp đồng có thời hạn 3 năm (đến năm 2027). Kể từ sau giải U23 châu Á 2026 với hàng loạt cột mốc đáng nhớ, cầu thủ xứ Nghệ không hề đề cập tới khả năng tìm bến đỗ mới. Do đó, vẫn còn quá sớm để dự đoán liệu ngôi sao này có xuất ngoại trong thời gian tới hay không.