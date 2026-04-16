Đình Bắc nhận giải Cống hiến 2026, tuyên bố sẵn sàng xuất ngoại

Tối ngày 15/4, tại lễ trao giải Cống hiến lần thứ 20 diễn ra ở Hà Nội, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được vinh danh là "Gương mặt trẻ Thể thao của năm".

Đình Bắc nhận giải Gương mặt trẻ thể thao (Ảnh: HĐ)

Sau một năm 2025 rực rỡ với hàng loạt danh hiệu từ cấp độ câu lạc bộ đến các đội tuyển trẻ, việc Nguyễn Đình Bắc nhận giải Gương mặt trẻ Thể thao của năm được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ. Trong năm qua, chân sút thuộc biên chế Công an Hà Nội đã thâu tóm "bộ sưu tập" danh hiệu đồ sộ từ Quả bóng Bạc Việt Nam, Vua phá lưới U23 châu Á cho đến tấm HCV SEA Games 33.

Đứng trên bục trao giải, chân sút sinh năm 2004 không chỉ bày tỏ niềm xúc động mà còn khẳng định quyết tâm theo đuổi giấc mơ xuất ngoại để nâng tầm bóng đá Việt Nam.

"Trước giờ Đình Bắc vẫn luôn khát khao ra nước ngoài. Bắc chưa biết phía trước có khó khăn gì nhưng khi có cơ hội, Bắc sẽ làm tốt nhất có thể. Bắc hy vọng cuối mùa này, mình có thể ra nước ngoài thi đấu. Nếu mình thi đấu tốt, thế hệ sau có thể có nhiều cơ hội hơn. Khi mà có nhiều hơn cầu thủ xuất ngoại, bóng đá Việt Nam sẽ phát triển", Đình Bắc chia sẻ.

Đình Bắc mong muốn xuất ngoại (Ảnh: HĐ)

Phát biểu này của Đình Bắc nhận được sự ủng hộ lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Việc một tài năng trẻ đang ở đỉnh cao phong độ sẵn sàng từ bỏ "vùng an toàn" để dấn thân vào những môi trường bóng đá khắc nghiệt hơn là tín hiệu tích cực cho thấy khát vọng vươn tầm của cầu thủ Việt.