Đình Bắc: Ngôi sao chọn lấm lem bùn đất để được quê hương ôm trọn vào lòng

Có những cầu thủ dùng cả thanh xuân để vượt khỏi cái nghèo của dải đất miền Trung và dùng chính sự thành danh để quay về ôm lấy mảnh đất ấy. Giữa lúc tên tuổi đang ở độ rực rỡ nhất, thay vì chọn những kỳ nghỉ sang chảnh hay sự biệt lập của một ngôi sao, Đình Bắc lại chọn về nhà. Anh chọn đứng trên mảnh sân làng nắng cháy, nơi từng in dấu những bước chạy đầu đời đầy nhọc nhằn, để thấy mình vẫn là đứa con của quê hương sau bao ngày chinh chiến phương xa. Hào quang của một "Vua phá lưới" U23 châu Á có thể rực rỡ trên tivi, nhưng với Bắc, không ánh đèn nào ấm áp bằng nụ cười của bà con lối xóm ngày anh trở về.

Xuất hiện trên sóng VTV1 trong cuộc trò chuyện cùng MC Thái Trang cách đây không lâu, Đình Bắc khiến người xem lặng đi bởi một lời tự thú chân phương:

"Em chỉ tập trung bóng đá thôi, em không có tài năng gì khác ngoài bóng đá cả. Em thích về nhà. Em rất thích được về nhà, về quê giao lưu và gặp gỡ tất cả mọi người ở quê". Lời nói ấy không phải sự khiêm tốn khách sáo, mà là tiếng lòng của một chàng trai dù có bay xa đến đâu trên những thảm cỏ quốc tế, vẫn luôn đau đáu một bến đỗ bình yên. Với Bắc, bóng đá là định mệnh để vươn tầm thế giới, nhưng quê hương mới là "trạm sạc" duy nhất giúp anh giữ vững bản ngã giữa dòng đời hối hả.

Giữ đúng lời hứa về sự gắn kết, những ngày đầu xuân năm mới, Đình Bắc trở về Nghệ An. Giữa vòng vây của hàng nghìn bà con, không còn một "ngôi sao quốc gia" xa lạ, chỉ có một Đình Bắc mướt mồ hôi, chơi bóng bằng tất cả sự hồn nhiên của đứa trẻ làng năm nào trên chính sân bóng quê hương.

Đình Bắc giữa tình thương của làng xóm, quê hương (Ảnh: Bóng đá và Đời sống)

Khoảnh khắc đẹp nhất không nằm ở bảng tỷ số, mà nằm ở giây phút Đình Bắc ghi bàn. Khi trái bóng đi vào lưới, cả sân vận động như nổ tung trong tiếng reo hò, và cũng chính lúc đó, người ta thấy một hình ảnh đầy xúc động: Đình Bắc được quê hương ôm trọn vào lòng. Cái ôm ấy đến từ những bàn tay thô ráp của các bậc cha chú, từ những ánh mắt lấp lánh tự hào của đám trẻ con, và từ chính bầu không khí đặc quánh tình thân mà không một sân vận động hiện đại nào có được. Anh ghi bàn để tri ân, và quê nhà đáp lại bằng một vòng tay bao dung, che chở cho đứa con sau những áp lực nghẹt thở của bóng đá đỉnh cao.

Bốn bàn thắng và cú sút phạt đẳng cấp trong buổi chiều xuân ấy không chỉ là những con số thống kê chuyên môn. Nó là món quà tâm giao, là lời khẳng định rằng dù có đi xa vạn dặm, Bắc vẫn mãi là người con của xứ Nghệ nắng gió. Hành động ủng hộ 60 triệu đồng vào quỹ thiện nguyện địa phương là minh chứng cho một trái tim biết sẻ chia, biết dùng hào quang của mình để sưởi ấm những mảnh đời còn khốn khó ngay tại nơi mình chập chững.

Đình Bắc là hình mẫu của biết bao đứa trẻ Nghệ An yêu bóng đá (Ảnh: Bóng đá & Đời sống)

Đình Bắc chọn cách mang vinh quang về "tắm" dưới dòng sông quê mẹ. Bàn thắng có thể làm nên tên tuổi, nhưng chính sự tử tế và lòng biết ơn cội nguồn mới là giá trị bền vững nhất để giữ chân người hâm mộ.

"Em không có tài năng gì khác ngoài bóng đá". Có lẽ Bắc đã nhầm. Bởi anh còn sở hữu một tài năng thiên bẩm khác. Đó là sự chân thành. Chính sự chân thành ấy đang giúp cái tên Nguyễn Đình Bắc không chỉ rực rỡ trên các bảng điện tử quốc tế, mà còn sống mãi trong nhịp đập của những trái tim quê nhà – nơi luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay để ôm lấy anh, dù anh là một ngôi sao hay chỉ đơn giản là đứa con vừa trở về sau một chuyến đi dài.