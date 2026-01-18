Đình Bắc nghẹn ngào lau nước mắt vì có lỗi với bố mẹ

Ở VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc hiện là ngôi sao chói sáng góp công rất lớn đưa U23 Việt Nam toàn thắng vòng bảng, hạ UAE ở tứ kết và thẳng tiến vào bán kết. Trên MXH, tên tuổi của Đình Bắc được khán giả nhắc đến rầm rộ với sự thán phục và yêu mến một ngôi sao mới nổi của bóng đá Việt Nam. Và cả những câu chuyện xung quanh sự nghiệp thăng trầm của chàng cầu thủ này cũng được chia sẻ khắp MXH. Mới đây nhất, khoảnh khắc Đình Bắc nghẹn ngào lau nước mắt khi nhắc lại quãng thời gian đen tối nhất của mình viral trở lại khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Nhìn lại khoảnh thời gian khi phải chịu án kỷ luật cực nặng ở CLB Quảng Nam, tiền đạo sinh năm 2004 thừa nhận đó là giai đoạn anh "suy sụp hoàn toàn", cả về tinh thần lẫn phong độ thi đấu.

"Lúc ấy bản thân em suy sụp, em suy sụp hoàn toàn. Em không thể hiện cái buồn ra cho bố mẹ và mọi người ủng hộ em. Nhiều lúc em cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong em rất buồn", Đình Bắc xúc động chia sẻ.

Sau biến cố, khi quay trở lại với bóng đá, mọi thứ dường như không hề dễ dàng. Đình Bắc thừa nhận anh ra sân nhưng không còn đủ thể lực lẫn tinh thần để thi đấu như trước. Phong độ sa sút kéo dài, chấn thương liên miên càng khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn. "Thời gian đấy bản thân em hầu như bị đánh bại, bị suy sụp", anh nói.

Điều khiến Đình Bắc day dứt nhất không phải là những lời chỉ trích hay áp lực dư luận, mà là nỗi buồn của bố mẹ. "Những lúc đó bố mẹ em là người buồn nhất. Em cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ rất nhiều", tiền đạo trẻ nghẹn ngào lau nước mắt.

Đình Bắc bật khóc khi nói về quãng thời gian bị kỉ luật, cảm thấy có lỗi với bố mẹ (Video: FPTPlay)

Đình Bắc luôn nỗ lực hết mình vì gia đình phía sau (Ảnh: FBNV)

Chính vì vậy, trong khoảng thời gian khó khăn ấy, Đình Bắc chọn cách im lặng, không gọi điện về nhà. Không phải vì thờ ơ, mà vì anh không muốn bố mẹ phải lo lắng thêm. "Lúc đấy em không muốn nói gì thêm nữa. Em nghĩ mình phải đứng dậy, phải cố gắng để bố mẹ không phải thất vọng về mình", anh chia sẻ.

Từ đáy cảm xúc ấy, Đình Bắc đã tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, phải vượt qua để làm lại. Những giọt nước mắt không chỉ là sự hối lỗi, mà còn là minh chứng cho hành trình trưởng thành của một cầu thủ trẻ từng vấp ngã, từng suy sụp, nhưng vẫn chọn đứng dậy vì gia đình, vì bóng đá và vì chính bản thân mình.

Đình Bắc mang HCV SEA Games 33 trao cho bố đầy tình cảm (Ảnh: PH)

