Đình Bắc “một mình bao vây đội bạn” và thứ vũ khí đáng sợ nhất của HLV Kim Sang-sik

Đình Bắc “một mình bao vây đội bạn”

Phút 114 của trận đấu tứ kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam dẫn trước 3-2 và rút đội hình về phần sân nhà nhằm bảo toàn tỉ số. Các cầu thủ U23 UAE dâng cao với quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ.

Nhưng dù có bóng trong chân, đội bạn lại không thể triển khai tấn công một cách mạch lạc. Họ bối rối thực hiện những đường chuyền lòng vòng ở khu vực giữa sân rồi tung một pha phất dài đưa bóng đi hết đường biên ngang.

Người góp phần khiến các cầu thủ U23 UAE không thể lên bóng một cách thoải mái là Đình Bắc. Thời điểm cuối hiệp phụ thứ hai, chân sút xứ Nghệ vẫn pressing không ngừng nghỉ. Anh đuổi theo trái bóng với quyết tâm cao độ và cùng đồng đội phá tan ý đồ phối hợp của đội bạn.

Đình Bắc gây áp lực cho các cầu thủ U23 UAE

Hình ảnh Đình Bắc gây áp lực khiến 5 cầu thủ UAE không triển khai được trái bóng được người hâm mộ gọi vui là “một mình bao vây đội bạn”.

Hình ảnh ấy cũng thể hiện một khía cạnh khác của Đình Bắc. Ngoài vai trò đầu tàu hàng công với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, chân sút xứ Nghệ còn là tuyến phòng ngự đầu tiên của U23 Việt Nam.

Thống kê cho thấy, Đình Bắc có 2 pha tắc bóng, 3 lần thu hồi bóng và giành chiến thắng trong 80% các pha tranh chấp tay đôi. Biểu đồ nhiệt của tiền đạo thuộc biên chế CLB CAHN trải rộng khắp sân. Nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự rõ ràng đã được Đình Bắc thực hiện một cách đầy nhiệt huyết.

Biểu đồ nhiệt của Đình Bắc trong trận gặp U23 UAE

Thứ vũ khí đáng sợ nhất của HLV Kim Sang-sik

Điều khác biệt lớn nhất giữa U23 Việt Nam của HLV Kim Sang-sik với các lứa U23 trước đây là khả năng kiểm soát thế trận và duy trì cường độ pressing. U23 Việt Nam kể cả khi chơi phòng ngự vẫn gây áp lực một cách chủ động. Điều đó giúp giảm thiểu nguy cơ cho vòng cấm địa đồng thời phá vỡ lối chơi của đối thủ.

Trước những đối thủ nặng ký như Jordan, Saudi Arabia hay UAE, U23 Việt Nam có thể cầm bóng ít hơn nhưng không hề lép vế về mặt thế trận. Khi cần, “Những chiến binh Sao Vàng” sẵn sàng đẩy cao đội hình, ép ngược lại đội bạn và liên tục tung ra những cú dứt điểm.

U23 Việt Nam sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ xuyên suốt các trận đấu đã qua tại giải U23 châu Á 2026

Đình Bắc là ví dụ tiêu biểu về cường độ hoạt động đầy ấn tượng của các cầu thủ U23 Việt Nam. Từ các hậu vệ, tiền vệ cho tới tiền đạo, sự đồng đều và mạnh mẽ của cả 3 tuyến tạo ra một hệ thống nhịp nhàng và giàu sức chiến đấu.

Trước U23 UAE, tiền đạo Thanh Nhàn lui về tận vòng cấm đội nhà để ngăn cản đối phương, còn 2 hậu vệ Nhật Minh – Minh Phúc xuất hiện trong tình huống ghi bàn thắng quyết định. Đó là thành quả của một tập thể gắn kết mà HLV Kim Sang-sik dày công xây dựng và là điểm tựa để U23 Việt Nam tiếp tục giấc mơ tại giải U23 châu Á 2026.