Đình Bắc mang về quả 11m, CLB CAHN thắng nghẹt thở để vô địch V.League sớm 3 vòng

Với khoảng cách 11 điểm so với đội nhì bảng bảng Thể Công, CLB CAHN sẽ lên ngôi vô địch sớm nếu đánh bại được CLB Thanh Hóa tại vòng 23 diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Tuy nhiên, việc trời đổ mưa lớn vào tối nay (17/5) khiến đội chủ nhà gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi ban bật quen thuộc.

Phút 14, bóng cắt ngang khung thành CLB Thanh Hóa sau cú căng ngang từ cánh phải của Lê Văn Đô. Tuy nhiên ở phía trong, cả Alan và Quang Vinh đều không thể dứt điểm ở cự ly gần.

3 phút sau, CĐV CAHN ôm đầu tiếc nuối khi Leo Artur sút bóng trúng cột dọc. Đến phút 30, tới lượt xà ngang khước từ bàn thắng của đội chủ nhà khi Quang Hải thực hiện pha đá phạt hàng rào.

Đình Bắc và đồng đội phải trải qua 90 phút đầy khó khăn.

Bước sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được CLB CAHN duy trì. Trong lúc thủ môn Y Êli Niê đang chơi cực hay, liên tục cứu thua cho CLB Thanh Hóa, bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 60, với việc Ngọc Hà bị thẻ vàng thứ hai.

Chỉ 4 phút sau, Leo Artur đưa được bóng vào lưới. Tuy nhiên sau đó VAR vào cuộc và trọng tài bắt lỗi việt vị CLB CAHN do Alan đứng ở vị trí không hợp lệ trong pha tranh chấp.

Liên tục sau đó, CLB CAHN có những pha bắn phá khung thành nguy hiểm. Đình Bắc rồi Quang Hải đều có cơ hội nhưng vẫn vô duyên với khung thành đối phương.

Đình Bắc mang về quả phạt đền giúp CLB CAHN thắng trận.

Nhưng rồi đến phút 86, VAR vào cuộc, xác nhận Đình Bắc bị phạm lỗi trong vòng cấm. CLB CAHN được hưởng phạt đền và Alan đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn mở tỉ số.

Phút 90+2, China ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà với một pha ghi bàn đẹp mắt. Chung cuộc, CLB CAHN vô địch V.League 2025/26 sớm 3 vòng đấu. Sau 23 trận, đội bóng này có 60 điểm, hơn Thể Công 11 điểm khi giải đấu chỉ còn 3 vòng.