Đình Bắc lên tiếng làm rõ chấn thương: Mức độ nặng nhẹ ra sao, nghỉ bao nhiêu trận?

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc gặp vấn đề khi vừa trở lại CLB CAHN sau đợt FIFA Days.

Sáng nay (9/10), Đình Bắc đã lên tiếng chấn an người hâm mộ. Cầu thủ này đã dính chấn thương vào tối qua khi CLB CAHN thắng Lion City (Singapore) với tỉ số 1-0 trong khuôn khổ cúp C1 Đông Nam Á.

Tuy vậy, tình hình của Đình Bắc không quá nghiêm trọng. Chân sút sinh năm 2004 cho biết mình chỉ bị đụng dập cơ, cần nghỉ ngơi khoảng 4-5 ngày sẽ có thể trở lại tập luyện và thi đấu bình thường.

Đây là thông tin giúp người hâm mộ có thể thở phào. Trước đó, Đình Bắc bị đau sau nỗ lực thực hiện pha giật gót ở phút bù giờ. Băng quay chậm cho thấy tiền đạo CLB CAHN không dù bị đối thủ theo kèm nhưng không có va chạm trực tiếp nào. Đình Bắc ngã ra khi vừa thực hiện một động tác kỹ thuật, rồi sau đó phải nhờ đội ngũ y tế đưa khỏi sân.

Đình Bắc là trụ cột của CLB CAHN. (Ảnh: Linh Đan)

Đình Bắc vừa cùng tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia. Chân sút này ra sân ở cả 4 trận. Ngay sau khi giải đấu khép lại vào ngày 5/10, Đình Bắc cùng các đồng đội ở CLB CAHN đã lên đường bay sang Singapore để chuẩn bị cho trận đấu tại cúp C1 Đông Nam Á.

Ở trận gặp Lion City, Đình Bắc vào sân ở phút 57. Thành Long cũng tương tự, còn Quang Vinh được tung vào sân sớm hơn 5 phút. Trong khi đó, Adou Minh đá chính và chơi trọn vẹn cả trận, còn Việt Anh không thi đấu. Đây đều là những cái tên vừa trở về từ FIFA ASEAN Cup 2026.

Với chấn thương vừa gặp, Đình Bắc sẽ bỏ lỡ trận đấu với Kashima Antlers trên sân nhà ở cúp C1 châu Á. Trận này sẽ diễn ra vào ngày 13/10 tới. Trong khi đó, do đã thi đấu trận gặp Đồng Nai tại vòng 3 từ trước đợt FIFA Days, nên CLB CAHN sẽ được nghỉ tại V.League vào cuối tuần này.

Tới trận derby Thủ đô với CLB Hà Nội vào ngày 18/10, Đình Bắc có thể ra sân trở lại nếu đã lấy lại được thể trạng.