Sau khi mở tỷ số trước Kyrgyzstan tối 17/11 bằng một siêu phẩm solo rồi sút xa, Đình Bắc bật cao ăn mừng theo phong cách Cristiano Ronaldo...

Phút 19 trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026, Nguyễn Đình Bắc khiến khán đài sân Thiên Trường bùng nổ bằng một khoảnh khắc xuất thần. Nhận bóng bên cánh trái, tiền đạo mang áo số 7 tự tin đột phá vào trung lộ, vượt qua sự truy cản của đối phương trước khi tung cú cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm. Trái bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Kyrgyzstan hoàn toàn bất lực.

Nhưng bàn thắng không phải điều duy nhất khiến người hâm mộ chú ý. Sau khi lập công, Đình Bắc bật cao, xoay người và tiếp đất trong tư thế quen thuộc của Cristiano Ronaldo. Đó là màn ăn mừng "Siu" đã trở thành thương hiệu của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Đình Bắc ăn mừng "siu" sau khi lập siêu phẩm trước Kyrgyzstan.

Khoảnh khắc ấy càng mang nhiều ý nghĩa khi bóng đá thế giới vừa chứng kiến một sự kiện đặc biệt: Ronaldo chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia, khép lại hành trình với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Những ngày qua, nhiều ngôi sao và đồng đội đã có những hành động tri ân dành cho CR7. Ngay cả trong trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha sau thông báo này, các cầu thủ cũng mặc áo số 7 để tôn vinh người đội trưởng huyền thoại.

Sự chia tay ấy diễn ra sau những tranh cãi liên quan đến mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus, cũng như những câu hỏi về tình hình trong phòng thay đồ đội tuyển. Tuy nhiên, bất chấp những ồn ào, di sản mà Ronaldo để lại vẫn nhận được sự tôn trọng rất lớn. Những lời tri ân từ các cầu thủ trên khắp thế giới cho thấy tầm vóc của một biểu tượng vượt ra ngoài phạm vi một đội bóng hay một quốc gia.

Đình Bắc và bài học từ thần tượng Ronaldo

Màn ăn mừng của Đình Bắc không đơn thuần là một hành động ngẫu hứng sau bàn thắng đẹp. Nó một lần nữa cho thấy tiền đạo sinh năm 2004 vẫn luôn dành tình cảm đặc biệt cho Ronaldo, thần tượng mà anh từng nhiều lần thể hiện sự ngưỡng mộ.

Nhưng phía sau câu chuyện ấy còn có những điều đáng suy ngẫm. Ronaldo là một trong những hình mẫu xứng đáng để các cầu thủ trẻ noi theo, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi thái độ chuyên nghiệp và sự tận hiến gần như tuyệt đối cho bóng đá.

Ở tuổi 41, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì chế độ tập luyện, ăn uống và sinh hoạt vô cùng nghiêm ngặt. Anh hiểu rằng tài năng có thể đưa một cầu thủ đến đỉnh cao, nhưng sự kỷ luật và ý thức chăm sóc bản thân mới là những yếu tố giúp duy trì vị thế trong thời gian dài. Ronaldo không ngừng tìm cách cải thiện chính mình, kể cả khi đã sở hữu gần như mọi danh hiệu và kỷ lục mà một cầu thủ có thể mơ ước.

Đình Bắc là fan cứng của Ronaldo.

Một bài học khác nằm ở tinh thần cống hiến. Dù khoác áo Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr hay đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo luôn thể hiện khát vọng chiến thắng mãnh liệt. Anh không xem việc được ra sân là một đặc quyền, mà luôn đặt ra yêu cầu cao nhất với bản thân. Đặc biệt, tình yêu dành cho màu áo đội tuyển quốc gia đã trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp của CR7.

Tất nhiên, Ronaldo không phải một con người hoàn hảo. Đời sống cá nhân, những phát ngôn và cách ứng xử của anh cũng từng tạo ra không ít tranh cãi. Nhưng chính điều đó lại khiến câu chuyện về Ronaldo trở nên gần gũi hơn: một con người có cá tính mạnh, có những thời điểm mắc sai lầm, phải đối diện với áp lực và học cách vượt qua những sóng gió. Tài năng cùng sự tận hiến của anh là những giá trị không thể phủ nhận.

Đình Bắc cũng có thể tìm thấy những bài học tương tự từ thần tượng của mình. Tiền đạo trẻ từng trải qua không ít tranh cãi, có những thời điểm phải đối diện với sự hoài nghi về thái độ, cách ứng xử và khả năng kiểm soát bản thân. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là qua từng năm, Đình Bắc đang cho thấy sự trưởng thành rõ rệt.

Từ một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, anh dần có được vị trí đáng kể trong màu áo ĐT Việt Nam, đồng thời tạo dựng chỗ đứng tại cấp CLB. Đình Bắc không chỉ gây ấn tượng bằng những pha xử lý kỹ thuật, tốc độ hay các bàn thắng đẹp mắt. Sự tin tưởng mà các HLV dành cho anh, cùng khả năng hòa nhập và nhận được sự ủng hộ từ đồng đội, cũng là những tín hiệu tích cực.

Đó là quá trình trưởng thành không chỉ của một cầu thủ, mà còn của một người đàn ông trẻ đang học cách chịu trách nhiệm với lựa chọn và hành động của mình. Bóng đá đỉnh cao không chỉ cần đôi chân tài năng. Nó còn đòi hỏi bản lĩnh, tính kỷ luật, sự khiêm tốn và khả năng đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Đừng chỉ học Ronaldo cách ghi bàn và ăn mừng

Trở thành một con người tốt, một cầu thủ chuyên nghiệp trước khi hướng đến những đỉnh cao lớn hơn chính là nền móng quan trọng nhất cho sự nghiệp lâu dài. Đình Bắc có thể học Ronaldo cách dứt điểm, cách tạo ra những khoảnh khắc khác biệt hay màn ăn mừng đầy cảm xúc. Nhưng những điều đáng học hơn cả lại nằm ở phía sau sân cỏ: sự kỷ luật, tinh thần cầu tiến và trách nhiệm với màu áo mình khoác lên.

Tất nhiên, không ai cần đặt ra kỳ vọng Đình Bắc phải vươn tới tầm vóc của Ronaldo. Đó là một biểu tượng toàn cầu, được xây dựng qua hàng chục năm thi đấu ở những sân khấu lớn nhất. Nhưng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có quyền hy vọng tiền đạo sinh năm 2004 sẽ trở thành một biểu tượng của ĐTQG và CLB nội trong tương lai.

Muốn làm được điều đó, Đình Bắc cần tiếp tục hoàn thiện bản thân, giữ đôi chân trên mặt đất và chứng minh giá trị bằng sự ổn định qua từng mùa giải. Một siêu phẩm trước Kyrgyzstan có thể mang đến sự phấn khích, một màn ăn mừng kiểu Ronaldo có thể tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ. Nhưng điều quyết định tương lai của Đình Bắc sẽ là những gì anh làm được sau ánh hào quang ấy.

Và có lẽ, món quà ý nghĩa nhất mà Đình Bắc có thể dành cho thần tượng Ronaldo không phải là một lần tái hiện màn ăn mừng "Siu", mà là nỗ lực trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.