Đình Bắc không ngủ quên trên chiến thắng

Nhanh chóng gác lại niềm vui chiến thắng tại ASEAN Cup 2026, đương kim Quả bóng bạc Việt Nam Nguyễn Đình Bắc vẫn giữ vững phong độ và khát khao chinh phục những nấc thang tiếp theo khi trở lại CLB chủ quản CAHN.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng tại Siêu Cúp quốc gia 2025-2026. ẢNH: PHẠM HOÀNG

Sáu phút sau khi được HLV Mano Polking tung vào sân ở trận Siêu cúp quốc gia với CLB Công an TPHCM, Đình Bắc đã ghi bàn ngay ở tình huống tấn công nguy hiểm đầu tiên. Tiền đạo 22 tuổi thoát xuống từ đường chọc khe của Leo Artur, rồi điềm tĩnh xử lý kỹ thuật để đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Lê Giang Patrik và làm tung lưới đội khách.

Hơn 30 phút thi đấu trên sân Hàng Đẫy đêm 30-8, Đình Bắc còn một lần đưa bóng vào lưới đội khách nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Những khoảnh khắc tỏa sáng đó cho thấy Đình Bắc vẫn duy trì phong độ ấn tượng dù chỉ 4 ngày trước, anh cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup 2026. Đương kim Quả bóng bạc Việt Nam đã tận dụng quãng nghỉ ngắn ngủi để tập trung phục hồi thể trạng và trao đổi với HLV Mano Polking nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận Siêu cúp.

Đáng quý hơn là thái độ của Đình Bắc. Anh không ngủ quên trên những danh hiệu đạt được trong màu áo đội tuyển Việt Nam lẫn CAHN. Chân sút xứ Nghệ nhanh chóng gác lại niềm vui ở đấu trường khu vực và dốc sức cùng CLB chủ quản cho mùa giải 2026-2027.

Đình Bắc ghi bàn vào lưới đàn anh Lê Giang Patrik. ẢNH: DUY ANH

Nguyễn Đình Bắc chia sẻ: “Trở về từ đội tuyển Việt Nam, tôi cũng có đôi chút mệt mỏi, nhưng tinh thần thì luôn luôn sẵn sàng. Tôi luôn hy vọng HLV Mano Polking sẽ trao cơ hội cho mình. Tôi sẽ cố gắng hết mình để cống hiến và đóng góp cho CLB một cách tốt nhất”.

Anh cũng không có dấu hiệu “chán bóng” sau 2 tháng tập trung cùng đội tuyển Việt Nam là tín hiệu tích cực. Hơn nữa, Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026 vẫn giữ được sự quyết tâm để chinh phục những nấc thang tiếp theo trong sự nghiệp.

Mùa giải 2026-2027 là hành trình đầy thử thách khi CAHN phải chinh chiến trên 4 đấu trường trong nước và quốc tế, trong đó có lần đầu tiên góp mặt tại AFC Champions League Elite. Trên hành trình ấy, Đình Bắc chắc chắn vẫn là quân bài quan trọng trong tính toán của HLV Mano Polking.

Đình Bắc cứ khiêm tốn, cứ nỗ lực, cứ cháy hết mình như anh đã và đang vẫn làm. Và nếu luôn giữ được tinh thần ấy, những cột mốc lớn hơn chắc chắn đang chờ đón tài năng trẻ xứ Nghệ.