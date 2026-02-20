Đình Bắc khoe visual sáng bừng, gây sốt khi về quê đón Tết muộn

Sau hành trình nỗ lực tại đấu trường Cúp C2 châu Á (AFC Cup), tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chính thức trở về quê nhà Nghệ An để đón một cái Tết muộn ấm áp bên gia đình. Ngay lập tức, sự xuất hiện của ngôi sao trẻ sinh năm 2004 đã tạo nên cơn sốt nhỏ tại Yên Trung, Nghệ An.

Vừa đặt chân về đến làng quê, anh đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Khác với hình ảnh quyết liệt, sắc bén trên sân cỏ, Đình Bắc xuất hiện với diện mạo giản dị, thân thiện. Rất nhiều người thân, làng xóm đã đến chúc tết và chụp ảnh lưu niệm với chàng hot boy của bóng đá Việt Nam.

Visual cực bén của Đình Bắc (Ảnh: Nghệ An News)

Không chỉ về thăm nhà, Đình Bắc còn khiến người hâm mộ nức lòng khi xác nhận sẽ tham gia một trận đấu bóng đá thiện nguyện gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà vào chiều ngày 20/2.

Dàn cầu thủ Nghệ An Quế Ngọc Hải, Đình Bắc, Nguyên Hoàng, Văn Bình hội ngộ (Ảnh: Nghệ An News)

Năm 2026 đang chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của Đình Bắc. Dù CLB chủ quản gặp nhiều thiếu may mắn tại Cúp C2 châu Á vừa qua, nhưng cá nhân Đình Bắc vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao về tinh thần và kỹ thuật. Chuyến về quê lần này vừa là dịp để anh nạp lại năng lượng bên gia đình, vừa là cách để anh tri ân cộng đồng trước khi bước vào những thử thách mới tại V.League và Đội tuyển Quốc gia.