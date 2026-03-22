Đình Bắc khoe body 6 múi, đi đá bóng mà trắng phát sáng

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe hình thể săn chắc trong chuyến nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. Đây là thành quả của quá trình tập luyện khắc nghiệt, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về thể trạng của chân sút sinh năm 2004. Chỉ sau ít phút đăng tải, bài viết đã thu về hàng nghìn lượt tương tác và trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng yêu bóng đá.

Trong loạt ảnh, chân sút thuộc biên chế Công an Hà Nội FC tự tin cởi trần, để lộ cơ bụng 6 múi cắt nét và khuôn ngực nở nang. Nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi diện mạo của nam cầu thủ. Trước đây, Đình Bắc từng gắn liền với biệt danh "Bắc còi" bởi vóc dáng khá mỏng manh khi mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Hình ảnh hiện tại là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong phòng gym cũng như chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt của một vận động viên hiện đại.

Visual sáng bừng của Đình Bắc trong chuyến nghỉ dưỡng (Ảnh: FBNV)

Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình, Đình Bắc còn đang là một trong những cái tên sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam. Sau những màn trình diễn bùng nổ tại các giải đấu trẻ khu vực năm 2025, anh đã vinh dự góp mặt trong danh sách Top 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Sự thăng tiến về chuyên môn đi kèm với sự cải thiện về thể chất được kỳ vọng sẽ giúp tiền đạo người Nghệ An trở thành trụ cột quan trọng của đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, Đình Bắc còn ghi điểm trong mắt người hâm mộ bởi lối sống giản dị và hiếu thảo. Cách đây không lâu, anh vừa khoe căn nhà 2 tầng khang trang tại quê nhà Hưng Nguyên (Nghệ An) dành tặng bố mẹ. Trước đó vào năm 2024, nam cầu thủ cũng đã tự tay sắm ô tô tặng gia đình để thuận tiện cho việc đi lại.