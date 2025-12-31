Đình Bắc, Hoàng Đức thua 'thợ săn tiền thưởng' số 1 SEA Games 33

Theo kết quả bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2025 do Cục Thể dục thể thao tổ chức, Trịnh Thu Vinh đứng đầu bảng xếp hạng với số điểm vượt trội (1.272). Nữ xạ thủ sinh năm 2000 bỏ xa người đứng thứ hai là vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh (761 điểm). Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc xếp hạng 3. Quả bóng vàng Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức không có trong top 10.

Thu Vinh giành 4 huy chương vàng SEA Games 33.

Ở hạng mục vận động viên tiêu biểu, Thu Vinh dẫn đầu với số điểm 1.272 khi cô giành 4 huy chương vàng và phá 3 kỉ lục SEA Games 33. Trong năm 2025, dấu ấn lớn nhất của Trịnh Thu Vinh là SEA Games 33. Cô giành 4 huy chương vàng (2 nội dung cá nhân, 2 nội dung đồng đội), 1 huy chương bạc, phá 1 kỷ lục cá nhân, 2 kỷ lục đồng đội. Chỉ tính riêng mức thưởng theo chế độ của Nhà nước, Trịnh Thu Vinh là người kiếm được khoản tiền thưởng lớn nhất của đoàn thể thao Việt Nam (310 triệu đồng).

Nguyễn Thị Oanh đứng thứ 2 với 761 điểm và giành 3 huy chương vàng SEA Games 33 ở các nội dung 5.000m, 10.000m và 3.000m chướng ngại vật.

Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ duy nhất lọt vào top 10 khi anh đóng vai trò quyết định đến tấm huy chương vàng môn bóng đá nam cũng như cúp vô địch giải U23 Đông Nam Á. Đình Bắc có 693 điểm và xếp thứ 3.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Nguyễn Thị Hương (canoeing), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội),Hoàng Thị Mỹ Tâm (karate), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh), Đặng Ngọc Xuân Thiện (thể dục dụng cụ), Lại Lý Huynh (cờ tướng) và Bùi Thị Kim Anh (điền kinh).

Ở hạng mục huấn luyện viên tiêu biểu, huấn luyện viên Kim Sang-sik dẫn đầu bảng xếp hạng. Thành tích của ông trong năm 2025 là cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup, đưa U23 Việt Nam đến chức vô địch Đông Nam Á và vượt qua vòng loại U23 châu Á, giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 33. Ông Kim là huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam giành được 3 danh hiệu khu vực trong vòng chỉ một năm.

Các vị trí tiếp theo thuộc về huấn luyện viên Trần Quốc Cường (bắn súng), Nguyễn Hoàng Vũ (bơi), Mai Đức Chung (bóng đá nữ) và Nguyễn Tuấn Kiệt (bóng chuyền nữ), những người có đóng góp trực tiếp vào thành tích của các đội tuyển quốc gia trong năm 2025.

U22 Việt Nam với những thành tích nêu trên cũng là đội thể thao tiêu biểu của năm 2025. Số điểm của thầy trò HLV Kim Sang-sik là 1.660, cao gấp hơn 2 lần vị trí thứ 2 là đội tuyển điền kinh tiếp sức nữ 4x400m.

Vận động viên người khuyết tật tiêu biểu thuộc về Vi Thị Hằng (bơi), tiếp sau là Lê Văn Công (cử tạ), Trần Thị Bích Thủy (cờ vua), Trần văn Tuấn (điền kinh) và Nguyễn Thị Kiều (điền kinh).

Trong khi đó, huấn luyện viên Nguyễn Đăng Viễn (bơi) được bình chọn cao nhất ở hạng mục huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu. Các thứ hạng còn lại lần lượt là huấn luyện viên Đặng Văn Phúc (điền kinh) và Bùi Quang Vũ (cờ vua).