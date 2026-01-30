Đình Bắc hé lộ lý do đội mũ cối cho HLV Kim Sang-sik, khoảnh khắc viral khắp cõi mạng trở thành hình ảnh của năm

Tối ngày 29/1, tại Hà Nội, đêm Gala Cúp Chiến thắng 2025 đã chính thức diễn ra nhằm vinh danh những cá nhân và tập thể xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam. Một trong những điểm nhấn xúc động nhất của buổi lễ là việc khoảnh khắc tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim Sang-sik được xướng tên tại hạng mục "Hình ảnh ấn tượng của năm".

Đây là hình ảnh diễn ra ngay sau khi đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết SEA Games 33 vào tháng 12/2025. Chiếc mũ cối là biểu tượng giản dị nhưng đầy ý nghĩa của người Việt được Đình Bắc mượn từ một cổ động viên trên khán đài để đội lên đầu vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Chia sẻ tại lễ trao giải, Đình Bắc xúc động cho biết: "Mũ cối là vật dụng rất quen thuộc với người Việt Nam. Lúc đó, tôi chỉ muốn gửi gắm lời cảm ơn chân thành và thân thương nhất của người dân Việt tới thầy Kim - một người Hàn Quốc đã luôn nỗ lực hết mình vì bóng đá Việt Nam". Khoảnh khắc này trước đó đã gây bão mạng xã hội với hơn 500.000 lượt tương tác, tượng trưng cho sự gắn kết và tình cảm đặc biệt giữa người hâm mộ Việt Nam với vị HLV ngoại.

Hình ảnh Đình Bắc đội mũ cối cho thầy Kim (Ảnh: VFF)

Khoảnh khắc Đình Bắc đội mũ cối cho HLV Kim thắng giải ở Cup Chiến thắng (Video: VFF)

Không dừng lại ở đó, bóng đá nam Việt Nam đã có một đêm "đại thắng" khi thâu tóm hàng loạt danh hiệu quan trọng. Nhờ thành tích vô địch U23 Đông Nam Á và giành HCV SEA Games 33, U23 Việt Nam được vinh danh là "Đội tuyển của năm". Cá nhân ông Kim Sang-sik nhận giải "Chuyên gia nước ngoài xuất sắc", trong khi Nguyễn Đình Bắc khép lại một năm bùng nổ với giải thưởng "Nam VĐV của năm". Với 10 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 17 trận, chân sút sinh năm 2004 đã chứng minh mình là niềm hy vọng số một của bóng đá nội hiện nay.

Bên cạnh bóng đá, Gala Cúp Chiến thắng năm thứ 9 cũng tôn vinh nhiều gương mặt tiêu biểu khác của thể thao nước nhà. Bộ môn Bắn súng ghi dấu ấn đậm nét khi Trịnh Thu Vinh nhận giải "Nữ VĐV của năm" và Hà Minh Thành nhận giải "Nam VĐV của năm". Ở hạng mục "VĐV được yêu thích nhất", chủ công bóng chuyền Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục khẳng định vị thế trong lòng người hâm mộ sau những màn trình diễn quả cảm trước đối thủ Thái Lan.