Đình Bắc giúp CLB Công an Hà Nội thoát thua đội bét bảng

CLB Công an Hà Nội cần chiến thắng để duy trì khoảng cách về điểm số với Thể Công Viettel và Ninh Bình trong cuộc đua vô địch V.League. Nhưng việc thiếu vắng cả Leo Artur lẫn Alan Grafite khiến sức tấn công của CLB Công an Hà Nội suy giảm đáng kể.

Sau tiếng còi khai cuộc, CLB Công an Hà Nội dễ dàng chiếm lĩnh thế trận và dồn ép PVF-CAND. Tuy nhiên, những pha bóng nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về PVF-CAND. Thanh Nhàn, Bá Đạt có ít nhất hai cơ hội nguy hiểm, cùng với đó là pha đánh đầu của Vũ Tín nhưng không thành công.

Đình Bắc ghi bàn cho CLB Công an Hà Nội.

Khi PVF-CAND bắt đầu mang đến nhiều tín hiệu tích cực cũng là lúc họ bất ngờ để thua. Nguyễn Đình Bắc tung cú sút xa không mấy nguy hiểm nhưng Phí Minh Long mắc sai lầm để bóng đi lọt về phía sau và bàn thắng mở tỉ số cho CLB Công an Hà Nội.

Rất bất ngờ khi bàn thắng này không giúp CLB Công an Hà Nội thi đấu tốt hơn. Họ phụ thuộc hoàn toàn vào các pha đi bóng cá nhân của Đình Bắc. Hiệp một trôi qua mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, PVF-CAND bắt đầu có những điều chỉnh từ huấn luyện viên Trần Tiến Đại. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của trung vệ Turci, Nguyễn Xuân Bắc thoát xuống và tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp ghi bàn gỡ hòa cho PVF-CAND. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác nhận đây là bàn thắng hợp lệ.

Rất cần chiến thắng nhưng đây là trận đấu mà Công an Hà Nội thi đấu kém thuyết phục. Đối thủ yếu nên hàng thủ của HLV Polking không phải làm việc nhiều. Ngược lại, hàng công của họ mắc nhiều lỗi và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Kết quả: PVF-CAND 1-1 Công an Hà Nội

Đội hình ra sân:

PVF-CAND: Minh Long, Turci, Lý Đức, Vũ Tín, Anh Quân, Bá Đạt, Alastair, Thái Quý, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Mpande

CLB Công an Hà Nội: Nguyễn Filip, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Hậu, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Văn Đô, Quang Hải, Đình Bắc, Vitao, Stefan Mauk