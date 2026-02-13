Đình Bắc ghé nhà Quế Ngọc Hải chúc tết, tặng món quà gì mà khiến dân tình xôn xao?

Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã có cuộc gặp gỡ thân mật cùng người đàn anh thân thiết Quế Ngọc Hải tại Nghệ An. Đây là khoảnh khắc ý nghĩa trước khi chân sút sinh năm 2004 hội quân cùng CLB Công an Hà Nội (CAHN) cho chiến dịch tại đấu trường các CLB châu lục.

Tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi trước thềm năm mới, Đình Bắc đã trở về Nghệ An và ghé thăm gia đình trung vệ Quế Ngọc Hải. Trong không gian ấm cúng được trang hoàng rực rỡ hoa lan và đào Tết, hai ngôi sao của đội tuyển Việt Nam đã có những giây phút giao lưu vui vẻ.

Đáng chú ý, Đình Bắc còn dành thời gian chụp ảnh và chơi đùa cùng "fan ruột" nhí, con gái của Quế Ngọc Hải. Hình ảnh chàng tiền đạo trẻ thân thiện bên gia đình đàn anh nhận được nhiều sự yêu thích từ cộng đồng mạng, cho thấy mối quan hệ gắn bó giữa các thế hệ cầu thủ trên đội tuyển quốc gia.

Đình Bắc chụp cùng 2 con gái của Quế Ngọc Hải (Ảnh: FBNV)

Hai cầu thủ Nghệ An gặp gỡ khiến người hâm mộ thích thú (Ảnh: FBNV)

Điểm nhấn của cuộc gặp gỡ là màn trao đổi áo đấu đầy cảm xúc giữa hai cái tên đình đám. Đình Bắc đã trân trọng tặng đàn anh chiếc áo số 7 của mình. Đáp lại tình cảm đó, "Hải Quế" cũng tặng người đàn em chiếc áo số 3 quen thuộc kèm theo một dòng chữ viết tay đầy sức nặng trên áo: "ĐB7 - Đình Bắc 7 sẽ dẫn dắt ĐT Việt Nam đến World Cup 2030".

Lời nhắn nhủ này không chỉ là sự khích lệ cá nhân mà còn cho thấy niềm tin rất lớn của người đội trưởng kỳ cựu dành cho tài năng trẻ Đình Bắc. Với tố chất đột phá và sự tự tin vốn có, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ là nhân tố chủ chốt trong hành trình chinh phục giấc mơ World Cup của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

Sau cuộc gặp gỡ này, Đình Bắc sẽ có ít ngày về bên gia đình trước khi hội quân cùng các đồng đội tại CLB CAHN để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng tại Cúp C2 châu Á. Theo lịch trình, đội bóng ngành Công an sẽ có chuyến làm khách dự báo nhiều thử thách trước CLB Tampines Rovers (Singapore) vào đúng mùng 2 Tết.