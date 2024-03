Nguyễn Đình Bắc đang trở thành cái tên được quan tâm cả trong lẫn ngoài sân cỏ, vì nhiều vấn đề khác nhau. Mới đây, sau khi thương vụ giữa anh và CLB Hà Nội không thành công do "không phù hợp", Đình Bắc đã nhận được đề nghị hấp dẫn từ một đội bóng Nhật Bản với mức lương lên tới 10.000 USD/tháng, tương đương khoảng 250 triệu đồng. Thông tin này được người đại diện của Đình Bắc chia sẻ với Hà Nội FC.

Để so sánh thì con số này còn kém so với mức lương của Nguyễn Công Phượng khi anh chơi cho Yokohama FC, là gần 25.000 USD/tháng (600 triệu đồng). Nhưng so với nhiều ngôi sao hiện chơi tại V.League, mức lương 10.000 USD/tháng cũng rất cao. Tất nhiên nếu xuất ngoại, Đình Bắc sẽ không được hưởng tiền "lót tay", một "đặc sản" khi chuyển nhượng tại V.League.

Có thông tin cho rằng khi đàm phán với Hà Nội FC, phía Đình Bắc chỉ muốn ký hợp đồng cho mượn nửa mùa. Còn phía Hà Nội FC muốn ký 1 mùa rưỡi.

Tuy nhiên, đây vẫn là một bước tiến cực lớn đối với cầu thủ trẻ như Đình Bắc, người từng gây ấn tượng mạnh khi chơi ở giải hạng Nhất và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu ở tuổi 19.

Đình Bắc từng ghi 1 bàn thắng trước Nhật Bản ở VCK Asian Cup 2023 cách đây ít tháng. Trận đó, Đình Bắc cũng chơi rất ấn tượng.

Sự nghiệp của Đình Bắc sau đó tiếp tục thăng hoa khi anh được HLV Philippe Troussier gọi vào U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia. Dù gặp phải vấn đề về ý thức và hành vi nội bộ, anh vẫn được gọi vào danh sách chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới của ĐT Việt Nam gặp Indonesia. Đây là cơ hội để Đình Bắc chứng minh năng lực và gạt bỏ mọi lùm xùm xung quanh mình.



Hiện tại, mọi ánh mắt đều đang dõi theo quyết định cuối cùng của Đình Bắc xem anh sẽ chuyển tới CLB nào hay ở lại Quảng Nam. Và cũng để xem, liệu Đình Bắc có được HLV Troussier giữ lại ĐTVN, rồi tỏa sáng trước Indonesia hay không.

Theo lịch, ĐTVN sẽ đấu Indonesia vào ngày 21/3 trên sân khách và 26/3 trên SVĐ Mỹ Đình.