Đình Bắc gặp chuyện "dở khóc dở cười", diện vest bảnh bao đi nhận giải vẫn bị bảo vệ chặn cửa hỏi vé mời

Mới đây, tiền đạo Đình Bắc tham dự Gala trao giải Cúp chiến thắng 2025. Đình Bắc đã khiến cộng đồng mạng một phen thích thú với đoạn clip ngắn ghi lại cảnh anh bị lực lượng an ninh chặn lại để kiểm tra vé mời. Dù xuất hiện cực kỳ lịch lãm trong bộ vest đen cùng phong thái của một "ngôi sao thực thụ", chân sút xứ Nghệ vẫn phải tuân thủ đúng quy trình kiểm tra thẻ ban tổ chức như bao khách mời khác. Rất may sau đó người của ban tổ chức đã kịp nhận ra Đình Bắc và mời anh vào trong thảm đỏ.

Đình Bắc bất ngờ khi bị hỏi vé mời (Ảnh cắt từ video)

Hình ảnh nam tiền đạo lúng túng giữa vòng vây của các fan nhí đang xin chữ ký, trong khi vẫn phải chứng minh "danh tính" với ban kiểm soát, đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận hóm hỉnh: "Đúng là quy trình không ngoại lệ một ai, kể cả khi bạn là nhân vật chính của buổi lễ!".

Đình Bắc thì cũng bị hỏi vé mời đâu thôi (Video: thucphamchucnang)

Vượt qua sự cố nhỏ đầy thú vị tại cửa vào, Nguyễn Đình Bắc đã có một đêm thăng hoa khi tên anh liên tục được xướng lên ở những hạng mục quan trọng nhất. Sau một năm thi đấu bùng nổ, đặc biệt là danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á 2026 với 4 pha lập công, Đình Bắc đã khẳng định vị thế là ngôi sao trẻ sáng giá nhất của bóng đá nội hiện nay với giải thưởng "VĐV trẻ của năm".

Cùng với tập thể U23 Việt Nam, Đình Bắc cũng góp mặt trong danh hiệu Đội tuyển của năm. Một năm đại thành công của bóng đá trẻ với tấm Huy chương Vàng SEA Games 33, vô địch U23 Đông Nam Á và Huy chương Đồng châu lục đã giúp đội tuyển nhận được sự vinh danh xứng đáng từ Hội đồng bình chọn.

Đình Bắc nhận danh hiệu "VĐV trẻ của năm" (Ảnh: FBNV)

U22 Việt Nam nhận giải Đội tuyển của năm (Ảnh: FBNV)

Từ một cầu thủ trẻ vượt khó để khẳng định mình, Nguyễn Đình Bắc hiện đang là niềm hy vọng lớn nhất cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Sự nỗ lực của Đình Bắc được đề cử tại hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2025 với chủ đề "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam".

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" - kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.




