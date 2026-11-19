Đình Bắc đã gặp chấn thương sau loạt trận FIFA Days tháng 11/2026.

Kết quả kiểm tra của các bác sĩ cho biết, Đình Bắc bị rách bán phần dây chằng bên ngoài, tổn thương nhẹ sụn chêm (chưa rách), cùng tình trạng phù dây chằng chéo trước và chéo sau. Dự kiến, tiền đạo xứ Nghệ cần ít nhất 2 tháng để hồi phục chấn thương. Như vậy, Đình Bắc gần như chắc chắn sẽ không thi đấu thêm trận nào trong năm 2026.

Đình Bắc ghi 2 bàn cho đội tuyển Việt Nam trong loạt trận FIFA Days tháng 11/2026

Chấn thương được đánh giá là hệ quả của việc thi đấu liên tục với cường độ cao của Đình Bắc suốt hơn 1 năm qua. Chân sút 22 tuổi liên tục góp mặt trong những giải đấu ở cấp CLB, đội U23 và ĐTQG Việt Nam với khoảng 60 trận đấu.

Những nỗ lực của Đình Bắc góp phần mang về nhiều thành công trên các đấu trường. Anh cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 và HCĐ U23 châu Á, cùng CLB CAHN vô địch V.League và cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2026. Cá nhân Đình Bắc còn giành nhiều giải thưởng cá nhân như Vua phá lưới U23 châu Á, Vua phá lưới & Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2026, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League 2025/26.

Việc thiếu vắng Đình Bắc sẽ là tổn thất không nhỏ đối với CLB CAHN. Đội chủ sân Hàng Đẫy sắp tới phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc ở 3 đấu trường (V.League, Cúp C1 Đông Nam Á, Cúp C1 châu Á), buộc HLV Mano Polking phải tính toán rất kỹ về lực lượng.