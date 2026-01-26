Đình Bắc đặc biệt nhất lịch sử giải U23 châu Á: Toàn ngồi dự bị nhưng giật luôn danh hiệu Vua phá lưới

Kết thúc giải vô địch U23 châu Á 2026, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức công bố các danh hiệu cá nhân. Với 4 pha lập công và 2 đường kiến tạo, tiền đạo mang áo số 7 của U23 Việt Nam Nguyễn Đình Bắc đã chính thức sở hữu danh hiệu Vua phá lưới. Thành tích này góp công lớn giúp đoàn quân của HLV Kim Sang-sik giành tấm Huy chương Đồng quý giá.

Điều khiến giới chuyên môn và AFC đặc biệt nể phục chính là việc Đình Bắc không ra sân thường xuyên trong đội hình xuất phát. Sau bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở ngày ra quân, tiền đạo thuộc biên chế Công an Hà Nội đã phải đối mặt với các vấn đề về thể lực và chấn thương.

Tuy nhiên, trong tay HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc đã trở thành một "vũ khí bí mật" đầy uy lực khi vào sân từ băng ghế dự bị. Anh ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam đánh bại U23 Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 để chiếm đỉnh bảng A. Tiếp đó, tại tứ kết, cầu thủ này lại khiến người hâm mộ vỡ òa với cú đánh đầu ngược ngoạn mục tung lưới U23 UAE trong tình trạng phải nén đau thi đấu.

Trận đấu với U23 Hàn Quốc có lẽ là khoảnh khắc cô đọng nhất về hành trình của Đình Bắc tại giải năm nay đủ thăng hoa nhưng cũng đầy gai góc. Anh thực hiện một cú đá phạt hàng rào đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-1 và đóng góp 1 kiến tạo trước đó. Dù phải nhận thẻ đỏ rời sân ở cuối trận và không thể tham gia loạt sút luân lưu, tầm ảnh hưởng của Đình Bắc vẫn là không thể phủ nhận.

AFC nhận xét: "Tiền đạo này vẫn là một trong những điểm sáng rực rỡ nhất với những màn trình diễn thăng hoa, ngay cả khi anh không thể có mặt trong những phút cuối cùng".

Đình Bắc ghi tổng 4 bàn tại U23 châu Á (Ảnh: AFC)

Cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới năm nay diễn ra vô cùng kịch tính khi có tới 4 cầu thủ cùng chạm mốc 4 bàn thắng, bao gồm Ryunosuke Sato (Nhật Bản), Leonardo Shahin (Lebanon) và Ali Azaizeh (Jordan). Tuy nhiên, nhờ ưu thế về số pha kiến tạo (2 lần dọn cỗ cho đồng đội) và thời gian thi đấu, chân sút của Việt Nam đã độc chiếm vị trí dẫn đầu.