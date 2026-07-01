Đình Bắc cười tươi hết cỡ, biểu cảm nào cũng đáng yêu trong ngày ĐT Việt Nam "bỏ đá bóng" "chơi bóng rổ"

Trả lời truyền thông trước buổi tập, HLV trưởng Kim Sang-sik đánh giá cao nỗ lực của các học trò trong hơn một tuần hội quân vừa qua. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết đội tuyển đã hoàn thành mục tiêu nâng cao nền tảng thể lực cơ bản