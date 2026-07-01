Đình Bắc cười tươi hết cỡ, biểu cảm nào cũng đáng yêu trong ngày ĐT Việt Nam "bỏ đá bóng" "chơi bóng rổ" Tiên Tiên | 01/07/2026 21:32 Báo lỗi cho Soha Đội tuyển Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Sáng ngày 1/7, đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam đã hoàn tất buổi tập cuối cùng tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, khép lại giai đoạn rèn quân đầu tiên ở trong nước Đình Bắc với phong độ chói sáng ở V.League đã được triệu tập lên tuyển Việt Nam đợt này. Cầu thủ sinh năm 2004 thoải mái tập luyện cùng các đồng đội trong từng buổi tập Muôn vàn khoảnh khắc Đình Bắc tập với bóng dáng "khó đỡ" nhưng biểu cảm nào cũng dễ thương Đình Bắc cùng các đồng đội tập đánh đầu vào lưới Đình Bắc cười tươi hết cỡ Đội tuyển Việt Nam mới được tập thử với bóng thi đấu chính thức của giải đấu nên BHL đã cho các cầu thủ làm quen dần với bóng Toàn đội ban đầu được dùng tay chơi bóng như chơi bóng rổ sau đó dần tập đến đầu và chuyển sang tập chân Kết thúc buổi tập này, theo kế hoạch, toàn đội sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn vào ngày 2/7 nhằm chuẩn bị những bước chạy đà quan trọng nhất hướng tới chiến dịch ASEAN Cup 2026 Trả lời truyền thông trước buổi tập, HLV trưởng Kim Sang-sik đánh giá cao nỗ lực của các học trò trong hơn một tuần hội quân vừa qua. Chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết đội tuyển đã hoàn thành mục tiêu nâng cao nền tảng thể lực cơ bản Do đó, chuyến tập huấn kéo dài từ ngày 2/7 đến 14/7 tại xứ sở kim chi sẽ là giai đoạn then chốt để Ban huấn luyện đi sâu vào các bài tập chiến thuật, rà soát nhân sự và định hình bộ khung tối ưu nhất Lê Văn Đô tập đánh đầu Nhóm thủ môn có Trung Kiên cũng tích cực rèn luyện với bóng mới Điểm nhấn đáng chú ý trong đợt tập trung lần này là sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch và gốc Việt. HLV Kim Sang-sik tỏ ra hài lòng với những nhân tố mới như Nguyễn Tài Lộc hay thủ thành Le Giang Patrik, Văn Lâm lao vào cản phá bóng Trong chuyến tập huấn, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu tập cọ xát với các CLB thuộc K.League 3, K.League 2 và K.League 1 Việc nâng dần cấp độ thử thách từ các quân xanh được kỳ vọng sẽ giúp Ban huấn luyện kiểm nghiệm chính xác phong độ của các tuyển thủ Ngay sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik sẽ trở về Hà Nội và di chuyển lên Thái Nguyên để thi đấu trận giao hữu quốc tế chính thức với tuyển Myanmar vào ngày 18/7 Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi nhà đương kim vô địch chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 với trận ra quân trên sân khách gặp Timor Leste Xuân Son vui vẻ, hiện tại anh đã là trụ cột và hoà nhập tuyệt đối với tập thể Cận cảnh bóng thi đấu tại ASEAN Cup 2026 Ảnh: HĐ Tags ĐT Việt Nam Đình Bắc Theo thanhnienviet.vn Copy link Link bài gốc Lấy link https://thanhnienviet.vn/dinh-bac-cuoi-tuoi-het-co-bieu-cam-nao-cung-dang-yeu-trong-ngay-dt-viet-nam-bo-da-bong-choi-bong-ro-209260701131919825.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha