Quả bóng vàng Việt Nam 2026 bắt đầu nóng với 21 ứng viên nam, trong đó Nguyễn Đình Bắc, Quang Hải và Hoàng Đức nổi bật. Danh sách đề cử còn có nhiều gương mặt từ Công an Hà Nội, Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam.

Nổi bật trong danh sách là Nguyễn Đình Bắc, tiền đạo có một năm thi đấu thành công ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Chân sút sinh năm 2004 giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng "Vua phá lưới" ASEAN Cup 2026, đồng thời cùng U23 Việt Nam đoạt HCĐ và danh hiệu "Vua phá lưới" tại VCK U23 châu Á 2026.

Đình Bắc được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng nam Việt Nam 2026

Ở cấp CLB, Đình Bắc ghi 10 bàn thắng, góp công giúp Công an Hà Nội vô địch V.League 2025/26 và được trao danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Những thành tích này giúp tiền đạo trẻ trở thành một trong những ứng viên sáng giá.

Dù vậy, cuộc cạnh tranh không dễ dàng khi Nguyễn Quang Hải cũng góp mặt sau mùa giải ấn tượng và được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2025/26.

Về số lượng đại diện, Công an Hà Nội dẫn đầu với 7 cầu thủ, trong khi Ninh Bình và Hà Nội FC cùng có 4 ứng viên. Sự hiện diện của nhiều gương mặt thuộc các đội bóng hàng đầu cho thấy cuộc đua năm nay có sự cạnh tranh đáng kể, thay vì tập trung vào một vài cá nhân quen thuộc.

Ở hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất, 12 ứng viên được đề cử, trong đó Chu Ngọc Nguyễn Lực là gương mặt trẻ nhất.

Tiền vệ sinh năm 2009 có một năm đáng nhớ khi cùng U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, vào tứ kết giải châu Á và giành quyền tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Đây là sự ghi nhận đáng chú ý đối với một tài năng trẻ đang từng bước khẳng định vị trí trong các đội tuyển trẻ quốc gia.

"Dàn sao" của đội tuyển Việt Nam đều là những ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng nam Việt Nam 2026

Hạng mục Quả bóng vàng nữ có 13 ứng viên, quy tụ những tuyển thủ giàu kinh nghiệm như Huỳnh Như, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Kim Thanh và Trần Thị Thu Xuân. CLB nữ TP.HCM I chiếm ưu thế với 6 đại diện, sau khi giành cú đúp danh hiệu quốc nội.

Bên cạnh đó, danh sách còn có 10 ứng viên Quả bóng vàng futsal, 8 ứng viên Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất và 9 ứng viên Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.

Đáng chú ý, những cầu thủ đã nhập quốc tịch Việt Nam như Lương Chí Khải, Nguyễn Adou Leygley Minh và Olaha Mạnh Đức vẫn góp mặt ở hạng mục dành cho cầu thủ nước ngoài.

Với sự đa dạng về lực lượng và thành tích, Quả bóng vàng Việt Nam 2026 hứa hẹn là cuộc bình chọn nhiều cạnh tranh, phản ánh một năm sôi động của bóng đá Việt Nam trên nhiều cấp độ.

Danh sách 21 ứng viên Quả bóng vàng nam Việt Nam 2026:

Trương Tiến Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Filip, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hoàng Hên, Khuất Văn Khang, Trần Trung Kiên, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hai Long, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Tài Lộc, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Nhật Minh, Patrik Lê Giang, Nguyễn Xuân Son, Phan Tuấn Tài và Cao Pendant Quang Vinh.