Đình Bắc cúi đầu xin lỗi khi U23 Việt Nam thua 0-3 Trung Quốc

Sau thất bại nặng nề 0-3 của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026 diễn ra rạng sáng 21/1, các tuyển thủ và hàng triệu người hâm mộ không khỏi chạnh lòng với những gì đã diễn ra trong 90 phút thi đấu.

Ít phút sau khi trận đấu khép lại, trên Facebook cá nhân, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã đăng tải hình ảnh cúi đầu kèm dòng trạng thái ngắn ngủi nhưng nặng trĩu: "Lời đầu tiên Bắc muốn nói là xin lỗi tất cả mọi người". Không biện minh, không giải thích dài dòng, chỉ là một lời xin lỗi trực diện gửi đến người hâm mộ – -hững người đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào U23 Việt Nam ở trận bán kết quan trọng.

Trên sân, Đình Bắc là một trong những cầu thủ thi đấu đầy nỗ lực, nhưng trước một U23 Trung Quốc vượt trội về thể hình, thể lực lẫn thế trận, mọi cố gắng đều trở nên vô cùng khó khăn. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bài đăng với hình ảnh cầu thủ sinh năm 2004 quỳ gối, cúi đầu xuống mặt sân nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, trở thành biểu tượng cho nỗi thất vọng, day dứt của cả đội tuyển.

Bài đăng xin lỗi của Đình Bắc nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Bên cạnh những lời tiếc nuối, đa số người hâm mộ đã để lại bình luận động viên, cho rằng thất bại là điều không ai mong muốn và các cầu thủ trẻ đã phải gánh áp lực quá lớn. Nhiều CĐV nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất lúc này không phải là trách móc, mà là đứng dậy sau cú ngã để trưởng thành hơn.

Thất bại 0-3 trước U23 Trung Quốc chắc chắn là một ký ức buồn, nhưng với Đình Bắc và các đồng đội, đó cũng là bài học đắt giá trên hành trình trưởng thành.