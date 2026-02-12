Đình Bắc cứ đáng yêu thế này: Vừa chúc mừng năm mới lại nhắc fan về ngủ quá đỗi ngọt ngào, ai mà chịu nổi!

Sau màn trình diễn thăng hoa trên sân cỏ với bàn thắng ấn định tỉ số cho CLB Công an Hà Nội (CAHN), tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý nhờ hành động cực kỳ đáng yêu và lễ phép dành cho người hâm mộ.

Tối ngày 11/02/2026, CLB CAHN đã có cuộc tiếp đón Tampines Rovers (Singapore) trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two tại sân vận động Hàng Đẫy. Dù chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 63, Nguyễn Đình Bắc đã nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét.

Ở phút bù giờ cuối cùng (90+2), nhận đường chuyền từ đồng đội, Đình Bắc đã có pha xử lý bóng đẳng cấp trong vòng cấm trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc, ấn định chiến thắng giòn giã 4-0 cho đội bóng ngành Công an. Đây là bàn thắng vô cùng ý nghĩa, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của chân sút sinh năm 2004 sau danh hiệu Vua phá lưới tại VCK U23 châu Á vừa qua.

Sức hút của Đình Bắc không chỉ dừng lại sau tiếng còi mãn cuộc. Khi toàn đội đã lên xe bus để rời sân, rất đông người hâm mộ vẫn vây kín xe để mong được giao lưu với thần tượng. Đáp lại tình cảm đó, Đình Bắc đã có một hành động khiến cộng đồng mạng "phát sốt".

Dân tình phát sốt vì Đình Bắc (Video: hazelldaynee_)

Thay vì chỉ vẫy tay chào thông thường, nam cầu thủ đã dùng điện thoại viết dòng chữ "Về ngủ đi ạ" để nhắn nhủ các fan qua cửa kính. Đi kèm với đó là những tấm liễn "Chúc mừng năm mới" được anh giơ lên đầy hào hứng như một lời chúc thân thương tới những người đã luôn ủng hộ mình.

Đình Bắc chúc mừng năm mới (Ảnh: hazelldaynee_)

Đình Bắc quá đáng yêu (Ảnh: hazelldaynee_)

Hành động quan tâm đến sức khỏe của người hâm mộ, nhắc fan về nghỉ sớm vì trận đấu kết thúc muộn cùng thái độ lễ phép, gần gũi của Đình Bắc đã nhận được "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng tiền đạo của CAHN đang ngày càng trưởng thành và chuyên nghiệp hơn trong cách ứng xử với công chúng.