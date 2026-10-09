Đình Bắc chấn thương, phải nhờ nhân viên y tế dìu khỏi sân

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc gặp chấn thương ở những phút cuối trận Công an Hà Nội thắng Lion City Sailors 1-0 tại Cúp C1 Đông Nam Á tối 8/10.

Tối 8/10, câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) giành chiến thắng 1-0 trước Lion City Sailors (Singapore) trong trận ra quân Cúp C1 Đông Nam Á trên sân Jalan Besar. Tuy nhiên, đội bóng ngành Công an phải đối mặt với nỗi lo về lực lượng khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc gặp chấn thương ở thời gian bù giờ hiệp hai.

Phút 90+4, Đình Bắc có pha xử lý bên cánh trước khi thực hiện đường chuyền giật gót cho đồng đội. Ngay sau tình huống này, tiền đạo sinh năm 2004 bất ngờ nằm sân với biểu hiện đau đớn dù không va chạm với cầu thủ đối phương.

Đội ngũ y tế CAHN nhanh chóng vào sân kiểm tra tình trạng của Đình Bắc. Cầu thủ 22 tuổi không thể tự di chuyển bình thường và phải nhờ hai thành viên tổ y tế dìu ra ngoài đường biên. Theo những hình ảnh ghi nhận được, Đình Bắc có dấu hiệu gặp vấn đề ở vùng đùi. Trước đó, chân phải của anh cũng được quấn băng khi thi đấu.

Đình Bắc gặp chấn thương ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận gặp Lion City Sailors. (Ảnh: Công An Hà Nội FC)

Chấn thương xảy ra trong thời điểm trận đấu sắp kết thúc khiến ban huấn luyện CAHN và người hâm mộ không khỏi lo lắng. Trên khán đài sân Jalan Besar, nhiều cổ động viên hô vang tên Đình Bắc để động viên anh.

Hiện tại, CAHN chưa công bố thông tin về mức độ chấn thương của Đình Bắc.

Ở trận đấu với Lion City Sailors, HLV Mano Polking không sử dụng Đình Bắc trong đội hình xuất phát. Nhà cầm quân người Brazil quyết định để tiền đạo sinh năm 2004 ngồi dự bị sau khi anh vừa trở về từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia.

Đến phút 57, Đình Bắc được tung vào sân thay Alan Grafite. Ngay sau khi góp mặt, Đình Bắc để lại dấu ấn bằng đường chuyền thuận lợi cho Leo Artur dứt điểm, nhưng tiền đạo người Brazil không thể đánh bại thủ môn đội chủ nhà.

Việc Đình Bắc gặp vấn đề về thể trạng cũng làm dấy lên lo ngại về mật độ thi đấu của cầu thủ này. Trước khi trở lại CLB, anh vừa cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ngày 5/10, Đình Bắc ra sân trong trận tranh hạng ba với Malaysia, sau đó di chuyển sang Singapore để hội quân cùng CAHN.

Tính từ đầu mùa giải, tiền đạo sinh năm 2004 đã có tổng cộng 19 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam và CAHN. Việc liên tục thi đấu ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia khiến Đình Bắc có ít thời gian nghỉ ngơi, hồi phục thể lực.