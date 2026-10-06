Đình Bắc buồn bã ra về sau trận thua của ĐT Việt Nam

Cầu thủ đội tuyển Việt Nam lặng lẽ rời sân sau trận thua 0-1 ĐT Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Thất bại 0-1 trước Malaysia trong trận tranh Huy chương Đồng diễn ra ngày 05/10/2026 đã chính thức khép lại hành trình đầy sóng gió của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. Vị trí thứ tư chung cuộc không chỉ mang đến sự tiếc nuối lớn cho người hâm mộ mà còn phản ánh rõ những bài học đắt giá về lực lượng và sự ổn định của chiến thuật.

Sau trận đấu, Đình Bắc, Hoàng Hên, Tài Lộc... cùng các đồng đội lộ rõ sự thất vọng. Cả đội lặng lẽ ra về sau một giải đấu gặp nhiều trắc trở.

Tuyển Việt Nam buồn bã ra về sau trận thua Malaysia (Ảnh: Xuân Phương)

(Ảnh: Xuân Phương)

(Ảnh: Xuân Phương)

(Ảnh: Xuân Phương)

Thất bại này phản ánh đúng bức tranh toàn cảnh về một giải đấu gian nan của tuyển Việt Nam. Ngay từ trước khi khởi tranh, đội tuyển đã vắng bóng những trụ cột quan trọng như Nguyễn Thành Chung hay Nguyễn Quang Hải. Cơn bão chấn thương và tổn thất lực lượng tiếp tục càn quét qua từng trận đấu: chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son sớm chia tay giải sau trận mở màn thắng Philippines 1-0, Phạm Gia Hưng xin rời đội vì việc gia đình, trong khi Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Bùi Hoàng Việt Anh và Đình Bắc đều dính chấn thương hoặc không đạt thể trạng tốt nhất.

Nhìn lại toàn bộ chiến dịch với kết quả thắng Philippines (1-0), thua Thái Lan (0-2), thắng Pakistan (4-2) và thua Malaysia (0-1), điểm sáng lớn nhất có lẽ là cơ hội thử lửa quý giá dành cho các nhân tố mới như Adou Minh, Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô. Dù vậy, việc dừng bước ở vị trí thứ tư đã để lại bài học lớn cho ban huấn luyện về chiều sâu đội hình, khả năng xoay xở khi thiếu vắng trụ cột và phương án tạo đột biến trong những thời điểm then chốt.

Tiên