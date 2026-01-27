Đình Bắc bị treo giò 2 trận của tuyển Việt Nam

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức ban hành án kỷ luật đối với tiền đạo Nguyễn Đình Bắc. Tấm thẻ đỏ trong trận tranh hạng Ba gặp U23 Hàn Quốc sẽ khiến chân sút này phải vắng mặt trong những trận đấu quan trọng sắp tới của Đội tuyển quốc gia.

Đình Bắc bị treo giò 2 trận (Ảnh: Ted Trần)

Nguyễn Đình Bắc sẽ bị treo giò 2 trận quốc tế chính thức kế tiếp. Do tiền đạo này đã chính thức hết tuổi tham dự các giải đấu cấp độ U23 sau giải đấu năm nay, án phạt sẽ được áp dụng trực tiếp ở cấp độ Đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam theo quy định của Liên đoàn.

Dựa trên lịch thi đấu trong năm 2026, án phạt này đặt HLV Kim Sang Sik trước những tính toán nhân sự nan giải. Cụ thể, nếu Đình Bắc được triệu tập cho trận đấu sinh tử với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3 tới, anh sẽ phải ngồi ngoài ở trận này và trận ra quân tại AFF Cup 2026. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không điền tên anh vào danh sách đấu Malaysia để tránh lãng phí một suất đăng ký cho một cầu thủ không thể thi đấu.

Trong kịch bản đó, Đình Bắc sẽ phải thụ án treo giò trong hai trận đấu đầu tiên của vòng bảng AFF Cup 2026, lần lượt gặp đội thắng trong cặp play-off (Brunei hoặc Timor Leste) vào ngày 24/7 và đối đầu với Singapore vào ngày 31/7.