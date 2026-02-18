Đình Bắc bị huỷ bàn thắng, CLB CAHN thua tan tác, cay đắng rời giải châu Á

Sau khi bị AFC xử thua 0-3 trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two, CLB CAHN buộc phải thắng với cách biệt trên 3 bàn ở lượt về nếu muốn đi tiếp.

HLV Polking xếp Đình Bắc dự bị, trong khi đó Quang Hải vẫn sắm vai thủ quân và ra sân từ đầu.

Ngay từ những phút đầu, CAHN trong thế buộc phải thắng đậm đã chủ động dồn lên tấn công. Họ là đội kiểm soát thế trận tốt hơn, liên tục dồn ép và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút đội khách lại tỏ ra thiếu chính xác trong khâu dứt điểm, nên không thể ghi bàn mở tỷ số.

Tấn công mà không ghi bàn, CLB CAHN đã phải chịu đòn “hồi mã thương” của Tampines Rovers ngay trong hiệp 1. chỉ cần một tình huống lên bóng sắc nét ở phút 36 để mở tỷ số. Từ quả tạt bên cánh trái, Hide Higashikawa bật cao đánh đầu hiểm hóc, đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

CLB CAHN tiếp tục gặp thêm khó khăn chồng chất với những diễn biến bất ngờ. Phút 54, đại diện của V.League chỉ còn 10 người, do Leo Artur nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Bất ngờ tiếp tục xảy ra khi Đình Bắc sau khi được tung vào sân, đã chọc thủng lưới Tampines Rovers ở phút 56. Quang Hải chính là người kiến tạo và Đình Bắc đã cần 2 cú sút để ghi bàn. Tuy nhiên, trọng tài sau đó lại tham khảo VAR, rồi huỷ bàn thắng của Đình Bắc vì xác định một đồng đội của anh, Rogerio Alves, đã phạm lỗi trước đó.

Đình Bắc ghi bàn nhưng VAR và trọng tài đã từ chối bàn thắng.

Ngay sau tình huống này, Tampines tận dụng lợi thế để ghi bàn thắng nới rộng cách biệt nhờ khả năng phản công sắc bén, trong đó Higashikawa hoàn tất cú đúp.

Với bàn thua này, CLB CAHN coi như hết cơ hội. Họ chỉ còn mục tiêu ghi bàn danh dự ở phần còn lại của trận đấu.

Dù Alan Grafite rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền, CAHN vẫn tiếp tục để thủng lưới thêm một lần do hàng phòng ngự lỏng lẻo, khép lại trận đấu với thất bại 1-3.

Kết quả này khiến CAHN dừng bước tại vòng 1/8 Cúp C2 châu Á với tổng tỷ số 1-6 sau hai lượt trận. Đây là kết cục đáng tiếc với Đình Bắc và các đồng đội.

Tỷ số chung cuộc: Tampines Rovers 3-1 CAHN (tổng tỷ số: 6-1)

Đội hình xuất phát của CLB CAHN: