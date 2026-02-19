Đình Bắc bị ban tổ chức giải châu Á tước bàn thắng

Theo quyết định của ban tổ chức Cúp C2 châu Á (AFC Champions League), CLB CAHN bị xử thua 0-3 trận lượt đi vòng 1/8 gặp Tampines Rovers (Singapore). Nguyên nhân bởi CLB CAHN đã sử dụng 2 cầu thủ đang bị treo giò là Stefan Mauk và Rogerio.

Song song với việc tỉ số từ 4-0 nghiêng về CLB CAHN thành 3-0 nghiêng về Tampines Rovers, các bàn thắng mà đội chủ sân Hàng Đẫy ghi được cũng bị xóa bỏ. Như vậy, các cầu thủ Quang Hải (2 bàn), Đình Bắc và Rogerio đều bị tước bàn thắng.

Đình Bắc bị tước 1 bàn thắng tại Cúp C2 châu Á 2025/26

Kể từ khi trở về sau giải U23 châu Á 2026 đầy thành công, Đình Bắc chưa thực sự có duyên với các bàn thắng. Chân sút xứ Nghệ bị từ chối 1 bàn thắng vì lỗi việt vị trong trận gặp CLB Ninh Bình tại V.League. Tới khi ghi bàn thắng hợp lệ vào lưới Tampines Rovers, anh lại bị tước mất pha lập công vì sai sót của đội bóng.

Ở trận lượt về vòng 1/8 Cúp C2, Đình Bắc có thêm một lần đưa bóng vào lưới Tampines Rovers. Nhưng anh không thể ăn mừng bàn thắng khi trọng tài xác định một cầu thủ CLB CAHN đã phạm lỗi trước đó. Hành trình của Đình Bắc và CLB CAHN tại Cúp C2 cũng dừng lại khi thua 1-6 chung cuộc trước Tampines Rovers.

Mùa giải 2025/26, Đình Bắc đã ra sân 19 trận cho CLB CAHN trên mọi đấu trường và ghi được 2 bàn thắng.