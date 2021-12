Cuối tuần qua, sự chú ý của làng quyền Anh đổ dồn về trận tái đấu giữa Jake Paul và Tyron Woodley. Nếu tiếp tục thi đấu nhạt nhòa và phải phân định bằng điểm số giống như màn so tài đầu tiên, sức hút của Jake Paul chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Điều này thực tế đã xảy ra trong 5 hiệp đầu tiên trước khi Youtuber 24 tuổi tung cú tay phải quyết định, đánh ngất Woodley.



Như thường lệ, Jake tiếp tục "nổ" sau khi giành chiến thắng, gọi tên những đối thủ lớn nhất có thể. May mắn cho Jake khi tìm ra các để hạ KO đối thủ và mang về chiến thắng thứ 5 tại sân chơi nhà nghề.

Hãy cùng điểm qua những điều đáng chú ý xung quanh sự kiện vừa qua.

Jake Paul cần so tài cùng một đối thủ thực thụ

Buộc phải thừa nhận, tới trước tình huống KO, trận đấu giữa Jake và Woodley diễn ra vô cùng ảm đạm. Nó đầy rẫy lỗi, nhiều pha ôm ghì, combo đòn hiệu quả cực ít. Nếu so sánh, chất lượng cuộc đối đầu còn thua cả màn so tài của một số cái tên nằm ngoài Top 100 thế giới.

Dù sao, Jake cũng cứu sự kiện bằng một cú KO bằng tay phải đẹp mắt. Chúng ta đang sống trong thời đại của MXH. Nhiều người sẽ không quan tâm diễn biến toàn cục. Họ đơn giản chỉ xem khoảnh khắc KO của Jake hay pha đổ gục khó đỡ tới từ Woodley. Thế là đủ. Chiến thắng này giúp Jake có được vị thế tốt cho những lần thượng đài trong tương lai.

Theo CBS Sport, Jake vẫn còn hàng tá vấn đề cần cải thiện nếu muốn vươn tầm trở thành cái tên hàng đầu. Thể lực, cách di chuyển đều chỉ ở mức trung bình. Nhưng Jake ít ra cũng tìm được thứ vũ khí của riêng mình, đó là các pha đánh bằng tay phải, từ Nate Robinson, Ben Askren hay Tyron Woodley đều gục ngã bởi các cú đòn này.

Giờ là lúc Jake cần so tài cùng một boxer thực thụ. Điều này đã có thể diễn ra khi Jake được lên lịch chạm trán cùng Tommy Fury. Tuy nhiên, cậu em nhà Fury buộc phải rút lui vào phút chót do gặp phải chấn thương xương sườn. Đó là lý do chúng ta được thấy màn tái đấu giữa đôi bên. Tommy không phải tài năng xuất sắc nhưng chí ít có thể hình tương đồng và được đào tạo boxing bài bản.

Tyron Woodley nên cân nhắc dừng lại

Đúng như Jake chia sẻ, Woodley là một chiến binh, là một huyền thoại tại UFC. Nhưng ở giai đoạn này của sự nghiệp, Woodley còn gì? Ở giải MMA lớn nhất thế giới, Woodley để thua tới 4 trận liên tiếp, chẳng thắng nổi hiệp nào. Tuổi tác cùng với lối đánh bị động khiến Woodley bị đối thủ hành hạ.

May mắn cho Woodley khi được Jake lựa chọn. Hai màn so tài vừa qua có thể mang tới cho Woodley số tiền lên tới 7 chữ số.

Tuy nhiên có lẽ thế là đủ. Hai kết quả không tốt vừa qua cho thấy boxing cũng không phải nơi để Woodley phô diễn tài năng. Thực tế, thù lao của Woodley sẽ giảm mạnh ở lần thượng đài tới bởi đối thủ không còn là Jake.

Thay vì tìm chiến thắng đầu tiên sau hơn 4 năm, Woodley cần cân nhắc giải nghệ vào lúc này, tận hưởng số tiền thù lao hậu hĩnh vừa có được và không phải mạo hiểm sức khỏe. Thời gian vừa qua, Woodley lấn sân sang lĩnh vực truyền hình - lựa chọn không tồi với một người sẽ bước sang tuổi 40 vào năm sau.

Nhưng nhiều khả năng Woodley sẽ tiếp tục mạo hiểm. Ở bài phỏng vấn sau trận, Woodley thậm chí muốn đấu tới 4 trận vào năm sau...

Thêm một kèo biểu diễn đáng quên

Trước thời điểm Paul và Woodley lên đài, một trận đấu đặc biệt giữa cựu sao NBA Deron Williams và cựu cầu thủ bóng bầu dục Frank Gore đã diễn ra. Thêm một cuộc đấu có chất lượng chuyên môn khá thấp.

Gore - dù được mô tả tập luyện quyền Anh hơn một thập kỷ - làm khá tệ. Cựu trung vệ 37 tuổi cho thấy dấu hiệu hụt hơi ngay từ hiệp hai. Williams khá hơn đôi chút nhưng không tạo được điểm nhấn. Pha knockdown của Williams một phần bởi Gore làm quá tệ. Chưa kể đôi bên đánh phạm luật khá nhiều.

"Tôi sử dụng nền tảng vật làm lợi thế của mình. Tôi muốn chứng minh bản thân có thể xuất hiện và thượng đài. Xin dành lời khen cho Gore. Cậu ta đã làm rất tốt. Chúng tôi đều là những người thắng cuộc", Williams thừa nhân. Thật may, Williams tuyên bố dừng thi đấu quyền Anh.

Không phải VĐV nào cũng có thể chuyển sang đấu quyền Anh. Showtime có thể muốn hướng sang những tập độc giả mới với việc ký hợp đồng với Jake, tổ chức trận Logan - Mayweather và giờ lên kèo biểu diễn giữa Williams - Gore. Tuy nhiên, để tránh đi vào vết xe đổ giống Triller với kèo Vitor Belfort vs Evander Holyfield, Chủ tịch Stephen Espinoza cần đưa ra yêu cầu gắt gao hơn khi tổ chức những kèo kiểu này.