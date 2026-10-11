Điều Messi hối tiếc

Messi hối tiếc về quá khứ, dạy các con phải biết trân trọng cơ hội và chăm chỉ học hành.

Siêu sao Lionel Messi thừa nhận anh hối tiếc vì không dành nhiều thời gian cho việc học khi còn nhỏ, đặc biệt là tiếng Anh. Những trải nghiệm trong sự nghiệp khiến đội trưởng tuyển Argentina nhận ra tầm quan trọng của giáo dục và luôn nhắc nhở ba con trai tận dụng cơ hội học tập.

Trong cuộc trò chuyện trên podcast Miro de Atrás, Lionel Messi thẳng thắn nhìn lại những điều khiến anh tiếc nuối trong cuộc sống. Dù đã chinh phục gần như mọi danh hiệu cao quý trong bóng đá, tiền đạo người Argentina cho rằng bản thân vẫn bỏ lỡ những cơ hội đáng quý, đặc biệt là việc học ngoại ngữ từ khi còn nhỏ.

“Tôi hối tiếc về rất nhiều điều. Tôi vẫn nói với các con về tầm quan trọng của việc được giáo dục tốt, học hành và chuẩn bị cho tương lai”, Messi chia sẻ.

Messi hối tiếc vì không chăm chỉ học hành (Ảnh:FBNV)

Đội trưởng tuyển Argentina thừa nhận anh từng có đủ thời gian để học tiếng Anh nhưng đã không tận dụng cơ hội đó. Khi nhìn lại, ngôi sao sinh năm 1987 cho rằng đây là một trong những điều bản thân đáng lẽ nên làm tốt hơn.

“Tôi tiếc vì đã không học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Tôi đã có thời gian để học, nhưng lại không làm điều đó. Tôi thực sự rất hối tiếc”, Messi nói.

Theo Messi, việc không thành thạo tiếng Anh từng khiến anh gặp khó khăn trong những tình huống giao tiếp ngoài sân cỏ. Trong sự nghiệp lẫy lừng, tiền đạo của Inter Miami có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân vật nổi tiếng và đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ đôi khi khiến anh không thể trò chuyện với họ như mong muốn.

“Tôi từng có những cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ những nhân vật đáng kinh ngạc, những người rất xuất sắc, nhưng khi muốn trò chuyện với họ, tôi lại cảm thấy mình thiếu hiểu biết. Tôi đã nghĩ: “Thật ngốc nghếch, mình đã lãng phí thời gian như thế nào’”, Messi chia sẻ.

Những lời tâm sự của siêu sao Argentina cho thấy thành công trong bóng đá không đồng nghĩa với việc mọi khía cạnh của cuộc sống đều hoàn hảo. Với Messi, việc không học tiếng Anh từ sớm là một bài học mà anh chỉ thực sự nhận ra giá trị khi trưởng thành, đặc biệt sau những trải nghiệm trong môi trường bóng đá quốc tế.

Từ những tiếc nuối của bản thân, Messi muốn các con có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro đang lớn lên trong điều kiện khác biệt so với tuổi thơ của cha. Vì vậy, tiền đạo 39 tuổi luôn nhắc nhở các con trân trọng những cơ hội mà mình đang có, không chỉ trong bóng đá mà còn trong học tập và quá trình phát triển bản thân.

“Tôi luôn bảo các con phải tận dụng những cơ hội mình đang có. Các con có hoàn cảnh khác với tôi, dù tôi chưa bao giờ thiếu thốn bất cứ điều gì”, Messi nói.

Messi luôn dạy các con phải nỗ lực (Ảnh: FBNV)

Theo ngôi sao người Argentina, khi còn nhỏ, con người thường chưa nhận thức đầy đủ về giá trị của việc học tập và chuẩn bị cho tương lai. Chỉ sau khi trưởng thành, trải qua nhiều tình huống thực tế, mỗi người mới hiểu rõ những kiến thức và kỹ năng đã bỏ lỡ có thể ảnh hưởng đến mình như thế nào.

Trong sự nghiệp, Messi đã giành chức vô địch World Cup 2022 cùng tuyển Argentina, nhiều lần đăng quang tại Champions League và sở hữu kỷ lục tám Quả bóng Vàng. Tuy nhiên, những thành tựu ấy không khiến anh xem nhẹ vai trò của giáo dục.

Với Messi, bóng đá mang đến nhiều bài học quý giá, giúp con người tích lũy kinh nghiệm, xây dựng những mối quan hệ bền chặt và khám phá thế giới. Dẫu vậy, anh vẫn muốn các con hiểu rằng việc học tập và chuẩn bị kiến thức cho tương lai là điều không thể xem nhẹ.

Những chia sẻ của Messi vì thế không chỉ là lời tự nhìn nhận về một cơ hội đã bỏ lỡ, mà còn là thông điệp anh muốn truyền lại cho các con: hãy trân trọng những điều kiện mình đang có, nghiêm túc với việc học và chủ động chuẩn bị cho tương lai ngay từ khi còn trẻ.